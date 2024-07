Bellingham: Ce que lui rapporte son contrat majeur avec Adidas

Jude Bellingham est un joueur qui compte pour son partenaire technique Adidas.

Jude Bellingham monte en grade. Sur le rectangle vert, il a rejoint le Real Madrid depuis le Borussia Dortmund, en 2023 et en moins d’une saison, il est devenu un joueur majeur du collectif merengue et l’un des grands artisans du doublé, Ligue des champions/championnat. Cela vaut au jeune anglais de devenir l’un des tauliers de sa sélection nationale.

Jude Bellingham progresse vite à tous les niveaux

Et en dehors d’attirer les marques vers lui. Devenu tour à tour avant l’Euro, l’image des boissons sportives Lucozade puis de la marque de sous-vêtements signé de Kim Kardashian, Skims, Jude Bellingham est d’abord un ambassadeur majeur de l’équipementier Adidas qui l’habille et lui fournit ses crampons. A ce niveau aussi, le jeune homme de 20 ans a gagné en influence, il est devenu l’un des assets de la marque à l’image mondiale, au même titre que peut l’être un certain Lionel Messi.

Un ambassadeur devenu majeur pour la marque Adidas

Un statut qui rapporte au natif de Stourbridge, en banlieue de Birmingham l’équivalent proche de 3 millions d’euros annuels, selon les estimations formulées par la presse britannique à ce sujet. Jude Bellingham s’inscrit avec Adidas dans la droite lignée d’illustres prédécesseurs de la marque passés avant lui par le Real Madrid : son homologue anglais David Beckham ou Zinedine Zidane dont il porte d’ailleurs le numéro au dos de son maillot. Pour Adidas, l’opération est rendue encore plus intéressante que la marque est aussi celle qui fournit les maillots des joueurs sur le terrain.