Jude Bellingham signe un nouveau contrat premium avec un sponsor

Le groupe Lucozade recrute Jude Bellingham pour sa promotion.

Jude Bellingham élargit la liste de ses partenaires commerciaux en signant un contrat pluriannuel avec la célèbre marque de boisson sportive, Lucozade. En mai 2024, Bellingham devient le visage de la nouvelle campagne télévisée multimillionnaire de la marque. L’annonce de ce partenariat a coïncidé avec le lancement de la publicité télévisée, le 16 mai 2024.

Bellingham est la nouvelle image des boissons Lucozade

Cette publicité sera également diffusée pendant la finale de la Ligue des Champions et tout au long de l’été. Lucozade, qui soutient les équipes nationales masculines et féminines d’Angleterre depuis 17 ans, a choisi Bellingham pour incarner son image dynamique et performante.

Dans le cadre de cette nouvelle collaboration, Jude Bellingham a partagé son enthousiasme : « Si vous avez pratiqué un sport à n’importe quel niveau au Royaume-Uni, vous savez que Lucozade Sport est la boisson incontournable associée à la performance sportive. Mon frère et moi regardions souvent notre père jouer au football, et je me souviens toujours qu’il avait une Lucozade à la main. Travailler aujourd’hui avec une marque aussi emblématique est énorme pour moi – je suis impatient de ‘Bringing the Energy’ avec eux cet été et au-delà ! »

Le joueur du Real Madrid est une valeur montante du football

Ce partenariat promet de renforcer la visibilité de Lucozade tout en associant son image à l’une des étoiles montantes du football mondial. Pour Bellingham, c’est l’occasion de s’affirmer non seulement sur le terrain mais aussi en dehors, en tant qu’ambassadeur d’une marque reconnue pour son soutien aux sportifs de tous niveaux.