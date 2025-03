OM, OL, Stade Rennais. Le onze le mieux payé de la Ligue 1 hors joueurs du PSG

Quatre clubs sont représentés dans le 11 des joueurs les mieux payés hors Paris Saint-Germain.

Autrement qu’en se livrant à cet exercice d’exclusion, il y aurait sinon tout un onze complet composé uniquement de joueurs du Paris SG. Comment pourrait-il ne pas être autrement, alors que les joueurs du club de la capitale trustent les douze premières places de footballeurs les mieux payés de la Ligue 1, cette saison 2024-2025 d’après l’enquête annuelle du journal L’Equipe.

Pour un collectif plus homogène, nous avons donc à Sportune, dressé l’équipe des plus hauts salaires du championnat de France, en excluant les pensionnaires de l’actuel leader en Ligue 1. Ça laisse de la place à d’autres, bien qu’ils ne soient que quatre clubs représentés et une écrasante majorité vient des deux Olympique : l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais, qui ont respectivement cinq et quatre joueurs. Le rapport aurait pu être plus désavantageux pour Lyon, si nous avions remplacé Kondogbia par Tolisso, qui sont à un même niveau de rémunération.

Un salaire moyen de 375 000 € par mois

Au total, la formation ci-dessous cumule 4,120 millions d’euros de salaires mensuels estimés, à parts fixes hors bonus éventuels. Cela vaut une moyenne par joueur proche de 375 000 euros, dont le défenseur de l’Olympique Lyonnais, Moussa Niakhaté, s’approche le plus. Les Marseillais, Rabiot et Höjbjerg ont les plus salaires et c’est un ex de l’OM, en la personne de Jonathan Clauss qui a le plus modeste, désormais au service de l’OGC Nice.

Le onze le mieux payé de la Ligue 1 hors joueurs du PSG

Brice Samba (Stade Rennais) = 400 000 /mois

Jonathan Clauss (OGC Nice) = 200 000 €

Moussa Niakhaté (Olympique Lyonnais) = 350 000 €

Leonardo Balerdi (Olympique de Marseille) = 320 000 €

Nicolás Tagliafico (Olympique Lyonnais) = 250 000 €

Pierre-Emile Höjbjerg (Olympique de Marseille) = 500 000 €

Corentin Tolisso (Olympique Lyonnais) = 450 000 €

Ismaël Bennacer (Olympique de Marseille) = 450 000 €

Adrien Rabiot (Olympique de Marseille) = 500 000 €

Mason Greenwood (Olympique de Marseille) = 450 000 €

Alexandre Lacazette (Olympique Lyonnais) = 500 000 €