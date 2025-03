Le derby Lille – Lens ce dimanche 30 mars 2025 est en exclu sur DAZN.

Le football français s’apprête à vibrer au rythme du Derby du Nord ! Ce dimanche 30 mars, les voisins s’affrontent dans un match crucial pour la 27ème journée de Ligue 1 McDonald’s. Coup d’envoi à 20h45 à la Decathlon Arena – Stade Pierre Mauroy, ce choc Lille – Lens 2025 en direct streaming est un rendez-vous à suivre en direct sur DAZN 1.

Actuel 6ème du classement avec 44 points, le LOSC navigue dans une zone de turbulences. Les Dogues, battus deux fois lors de leurs trois dernières sorties en championnat, restent sous la menace directe de leurs poursuivants. Après une défaite lourde face au PSG (4-1), ils ont peiné à réagir contre Montpellier (1-0) avant de rechuter à Nantes (1-0). Une dynamique en berne, couplée à une déception européenne avec leur élimination en Ligue des champions contre Dortmund, qui complique leur fin de saison.

En face, Lens (8ème) tente de se relancer après un hiver mouvementé. Longtemps en difficulté après le mercato, les hommes de Will Still ont su rebondir avec deux victoires consécutives, à Marseille (0-1) et contre Rennes (1-0). Ils restent à quatre longueurs du 7ème, place qui pourrait offrir un ticket européen en cas de succès du PSG en Coupe de France. Une victoire dans ce derby leur permettrait d’entretenir l’espoir d’une fin de saison excitante.

Un choc entre voisin pour boucler la journée de Ligue 1

Ce duel sous haute tension entre Lillois et Lensois sera diffusé en exclusivité sur DAZN 1. La plateforme de streaming sportif propose l’intégralité des rencontres de Ligue 1, ainsi que d’autres compétitions prestigieuses comme l’UEFA Women’s Champions League ou encore la Coupe du monde des Clubs. Le match sera accessible sur tous les appareils connectés, offrant aux supporters une soirée 100 % football.