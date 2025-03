Ligue 1, Ligue 2. Un maillot spécial contre le racisme

Rivaux sur le terrain mais unis par ailleurs : c’est un peu le sens du message que veut porter la LFP, avec Florian Sotoca et Bafodé Diakité respectivement capitaines de Lens et du LOSC.

Pour en finir avec le racisme qui gangrène le sport et le football. Ce week-end, la Ligue de Football Professionnel (LFP) lance une campagne coup de poing qui transforme les maillots en étendards de la lutte contre les discriminations.

Les rivaux de Lens et du LOSC et de Monaco et Nice mis à contribution

Un badge unique ornera les maillots de Ligue 1 et Ligue 2 : « Racisme Football », avec le mot « racisme » expressément barré. Pour incarner ce message, la LFP a choisi des duos de joueurs historiquement opposés. Bafodé Diakité (LOSC Lille) et Florian Sotoca (RC Lens), Dante (OGC Nice) et Thilo Kehrer (AS Monaco) posent ensemble, brisant symboliquement les clivages.

L’opération va bien au-delà des maillots. Stades, diffuseurs, réseaux sociaux : tous se mobilisent. Un hashtag #PlayAgainstDiscrimination amplifiera la campagne digitale. Depuis 2021, 112 ateliers de sensibilisation ont été organisés dans 40 clubs. La formation contre les discriminations est désormais un critère d’obtention de la Licence Club.