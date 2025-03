Vinicius essuie un échec commercial

Le rachat de l’Athletic Club de São João del Rei par lé société de Vinicius a du plomb dans l’aile.

Vinicius Jr connaît un début d’année 2025 difficile, tant sur le terrain qu’en dehors. L’attaquant brésilien du Real Madrid, qui traverse une période compliquée sportivement avec seulement quatre buts en 16 matchs, vient également de subir un revers dans ses ambitions entrepreneuriales.

Le joueur madrilène rapporte Sport.es, avait entamé des démarches pour devenir actionnaire majoritaire de l’Athletic Club de São João del Rei, club évoluant en Serie B brésilienne après plusieurs promotions consécutives ces dernières années. L’acquisition était prévue via la société ALL Agenciamento Esportivo, contrôlée par son père et agent Thassilo Soares.

Ce qui rendait ce projet particulièrement intéressant pour Vinicius était le statut de SAF (Sociedade Anônima do Futebol) du club brésilien, une structure juridique instaurée par une loi de 2021 qui permet la distribution des bénéfices.

Il achève le rachat d’un club portugais

Cependant, l’opération a été bloquée par le Tribunal des Disputes Commerciales et d’Arbitrage du district de São Paulo suite à une action en justice intentée par l’actionnaire minoritaire italien, Tiberis Holding. Ces investisseurs italiens, qui avaient participé au financement du club lors de son ascension en 2023, contestent la transaction pour non-respect de leur droit de préemption et violation de clauses du pacte d’actionnaires.

Parallèlement à cette déconvenue, le média brésilien UOL a récemment rapporté que l’international auriverde dirigerait un groupe d’investisseurs brésiliens et espagnols ayant finalisé l’acquisition du FC Alverca, club portugais fondé en 1939 et récemment promu en deuxième division.