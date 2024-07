PSG, Bilbao ou Barça, où va jouer Nico Williams selon les bookmakers ?

Nico Williams est en balance entre Bilbao, Barcelone et Paris.

Un billard à trois bandes se dispute actuellement entre les deux côtés des Pyrénées, pour s’attribuer les services futurs de l’une des grandes révélations du dernier Euro de football, Nico Williams. Il y a d’un côté l’Athletic Bilbao, le club qui jusqu’ici domine la question puisqu’il a l’ailier de 22 ans sous contrat jusqu’en 2027.

Match à trois entre l’Athletic, le PSG et le Barça

Mais très tôt avant même la fin de l’Euro, le FC Barcelone s’est porté candidat pour l’accueillir et ainsi reformer la paire internationale si redoutable sur les côtés, avec Lamine Yamal et son pendant Nico Williams. Oui mais voilà, le PSG en France est à son tour entré dans la course avec des moyens, surtout financiers, supérieurs au reste de la meute. Et une préférence aussi de la part de l’équipementier personnel qui habille le joueur convoité.

Le club de Lamine Yamal a l’avantage des bookmakers

Alors lequel de ces trois clubs s’adjugera le joueur, puisqu’il semble acquis que a se jouera entre eux ? Chez les bookmalers anglais qui s’intéressent pour plusieurs au marché, la question divise pour ce qui est du choix entre l’Athletic Bilbao et le Paris Saint-Germain. Leur cote est plutôt proche et tourne autour de trois et demi contre un. En revanche, il n’y a pas match face au Barça pour qui la cote du moment est la plus faible, à 1,5 contre un en moyenne, donc la plus probable.