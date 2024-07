C’est le jour J aux JO 2024 de Paris avec la cérémonie d’ouverture ce vendredi.

Paris s’apprête à entrer dans l’histoire olympique avec une cérémonie d’ouverture comme on n’en a jamais vu. Ce 26 juillet, la Ville Lumière transformera la Seine en un spectacle grandiose, offrant aux yeux du monde entier une scène de 6 kilomètres entre les ponts d’Austerlitz et d’Iéna. La Cérémonie des JO 2024 en direct streaming sera à voir sur France Télévision qui déploie un dispositif exceptionnel, promettant aux téléspectateurs une immersion totale dans la fête olympique.

Pour voir la cérémonie des JO 2024 en direct streaming

Sur France Télévision la Cérémonie des JO 2024 en direct streaming

Au cœur de ce rendez-vous télévisuel, un trio de choc prendra les commandes sur France 2. Laurent Delahousse, le visage familier du JT, sera accompagné d’Alexandre Boyon, expert des directs sportifs, et de Daphné Bürki, apportant une touche d’originalité à la présentation. Cette dernière, animatrice de « Culturebox l’émission », endosse également le rôle de directrice artistique pour l’ensemble des cérémonies olympiques et paralympiques. Un défi de taille pour cette styliste de formation, qui a dû imaginer pas moins de 3 000 tenues pour habiller l’événement.

La journée du 26 juillet est un marathon pour les équipes de France 2. Dès l’aube, « Télématin » a donné le ton, suivi du JT de 13 heures, tous deux délocalisés au cœur de l’action. À 11h30, Anne-Sophie Lapix a pris les rênes de l’émission spéciale « La France accueille le monde », plongeant les téléspectateurs dans l’effervescence pré-olympique. L’avant-cérémonie débute vers 17h30, montant crescendo jusqu’au coup d’envoi officiel à 19h30, pour un spectacle qui promet de tenir en haleine le public jusqu’aux environs de 23 heures.

A événement exceptionnel dispositif exceptionnel

Pour ne rien manquer de ces Jeux historiques, France Télévisions mise sur une couverture multiplateforme. Outre France 2, qui diffusera les disciplines phares comme la natation et l’athlétisme, France 3 se focalisera sur les sports collectifs et les épreuves de longue haleine telles que le cyclisme sur piste ou la voile. Les aficionados pourront également suivre l’intégralité des compétitions sur France.tv, tandis qu’Eurosport et la nouvelle plateforme Max proposeront des alternatives pour les plus passionnés.

Aux commentaires, les téléspectateurs retrouveront des voix familières : Laurent Luyat, Matthieu Lartot, Cécile Grès et Cédric Beaudou guideront le public à travers les méandres de la compétition. Ils seront épaulés par un aréopage de consultants de prestige, anciens champions à l’instar de Laure Manaudou ou Tony Parker, apportant leur expertise et leurs souvenirs olympiques.

Des Jeux Olympiques 2024 partout et pour tout le monde

Avec 50 heures de direct quotidien prévues sur l’ensemble de ses antennes, France Télévisions s’engage à faire vibrer les foyers français au rythme des exploits des 10 000 athlètes réunis à Paris. De l’ouverture majestueuse sur la Seine jusqu’à la cérémonie de clôture, en passant par chaque épreuve, chaque médaille, chaque émotion, les Jeux Olympiques de Paris 2024 s’annoncent comme un rendez-vous télévisuel sans précédent, mêlant l’histoire de la capitale à la magie du sport olympique.

Alors que le compte à rebours s’accélère, une chose est sûre : le 26 juillet 2024, tous les regards seront tournés vers Paris, et la Seine deviendra, le temps d’une soirée inoubliable, la plus belle et la plus grande scène du monde.