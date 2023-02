Kylian Mbappé: La liste de ses sponsors et ce qu’ils lui rapportent

Kylian Mbappé n’a pas pléthore de sponsors. Ceux qui s’associent à lui sont scrupuleusement sélectionnés.

Programmé à devenir l’un, sinon le meilleur footballeur de son époque, Kylian Mbappé s’est aussi structuré par ailleurs, en ne laissant rien au hasard, ni dans ses choix sportifs, ni dans ceux qui entourent la pratique. Sa prise de position forte, envers sa Fédération et les sponsors qui l’accompagnent attestent du soin tout particulier porté par le joueur et son entourage, à l’image qu’il renvoie au grand public. Celui qui l’adule en grand nombre (il atteindra bientôt les 100 M de followers sur le seul réseau Instagram).

Peu de sponsors mais des rigoureusement choisis par Mbappé et ses conseils

Des partenaires commerciaux, Kylian Mbappé en revendique présentement cinq sur sa plateforme digitale. Non pas qu’il ne peut en avoir plus, mais tous sont le reflet de sa propre personnalité. C’était déjà le cas avec ceux dont la collaboration a aujourd’hui cessé : les cosmétiques japonais, Bulk, et juste avant cela les aliments pour enfants, Good Goût, qui furent ses troisièmes et quatrièmes sponsors.

Dans l’ordre chronologique, Nike fut la première marque à s’associer à lui. Logique, entant qu’équipementier officiel, depuis 2006 ; Mbappé n’avait alors que huit ans. Derrière, la maison horlogère Hublot l’a recruté, en duo avec le regretté Pelé. Il est plus tard devenu l’ambassadeur des lunettes Oakley et l’image sur la jaquette et tous les supports de communication, des jeux FIFA 21, FIFA 22 et FIFA 23 signés de l’éditeur EA Sports.

Des partenaires qui valent une quinzaine de millions annuels

Autrement que ces cinq là, il compte aussi des partenariats régionaux ou plus exclusifs, comme Panini America, pour le temps du Mondial, le groupe laitier chinois Mengniu qui a en plus, Messi et le PSG dans son portefeuille d’assets, la marque française de mode, Dior et il est devenu l’un des actionnaires, du jeu de fantasy football sur la blockchain, Sorare.

Au total selon le magazine Forbes, Kylian Mbappé a gagné l’équivalent de 43 millions de dollars (40 M€), dont quinze millions (14 M€) de l’extra-football. Mais selon certaines indiscrétions du journal The Sun, son seul partenariat avec Nike, le plus important de tous, lui en rapporterait l’équivalent.