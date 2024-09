OM, OL: Ce que le transfert de Veretout doit aussi rapporter au FC Nantes

D’un Olympique à un autre, Jordan Veretout quitte Marseille pour Lyon.

L’officialisation s’est faite dans la soirée de mercredi, après la date de clôture du mercato et sous la forme d’un joker, comme le permet la Ligue nationale de football (LFP) dans ses règlements. Jordan Veretout a quitté l’Olympique de Marseille pour s’engager avec l’Olympique Lyonnais, dans le cadre d’un transfert définitif. Et donc payant.

Un transfert payant de l’OL avec des bonus au bénéfice de l’OM

L’OL a dévoilé les détails économiques de l’opération au bénéfice de l’OM : une indemnité de 4 millions d’euros, plus trois millions possibles en bonus et 25% à la revente sur une éventuelle plus-value. En tant que club formateur du milieu de terrain international et tel que le prévoit le dispositif du mécanisme de solidarité, le FC Nantes va être gratifié de sa part sur les montants indiqués.

Jordan Veretout a fait ses classes de footballeurs avec le FC Nantes

A savoir que sur l’indemnité sèche à 4 millions d’euros, 180 000 euros doivent revenir aux Canaris, selon nos calculs. Et cela pourrait monter à 315 000 euros, si l’entièreté des bonus prévus dans le transfert sont levés. Jordan Veretout a fait tout l’apprentissage du football entre les murs du centre de formation de Nantes, à La Jonelière, jusqu’au professionnalisme. Avant de traverser la Manche pour l’Angleterre.

