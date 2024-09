OM, OL: Les 10 transferts les plus chers au CV de David Friio

C’en est (déjà) fini de la direction sportive de l’OL pour David Friio.

Ecarté ce vendredi de sa fonction de directeur sportif par l’Olympique Lyonnais, David Friio a, en autres lignes sur son CV – et ça n’est pas rien -, d’avoir été derrière les recrues les plus chères de l’histoire, à la fois de l’Olympique de Marseille et de l’Olympique Lyonnais. Deux opérations à montants identiques (32 millions d’euros), plus ou moins selon le cours de la livre sterling, dans le cadre de l’arrivée Moussa Niakhaté l’hiver dernier.

L’homme derrières les recrues les plus chères de l’OM et de l’OL

Souhaitons au défenseur international sénégalais de connaître avec l’OL meilleur sort sportif que son pendant portugais de l’attaque, Vitinha, sous le maillot de l’OM. Avec Marseille, David Friio a campé différentes fonctions, du responsable du recrutement à directeur sportif en dernier, en passant par directeur du football. Mais toutes ses activités avaient des liens directs avec le marché des transferts.

De gros moyens pour s’exprimer avec l’OL mais une expérience finalement écourtée

La fonction aura été beaucoup plus courte avec l’Olympique Lyonnais qu’il a rejoint au mois de décembre dernier, juste avant le mercato de l’hiver. Mais il aura eu de gros moyens pour s’exprimer en janvier et cet été, six de ses dix recrues les plus chères ont été signées pour la formation rhodanienne et même sept des onze, en élargissant à l’attaquant Gift Orban, arrivé en contrepartie d’une indemnité de 14,4 millions d’euros payée à La Gantoise.

Les 10 transferts les plus chers au CV de David Friio

10. Saïd Benrahma, de West Ham à l’OL (2024-25) = 14,4 M€

9. Iliman Ndiaye, de Sheffield United à l’OM (2023-24) = 17 M€

8. Georges Mikautadze, du FC Metz à l’OL (2024-25) = 18,5 M€

7. Malick Fofana, de La Gantoise à l’OL (2023-24) = 19,5 M€

6. Gerson, de Flamengo à l’OM (2021-2022) = 20,5 M€

5. Renan Lodi, de l’Atlético Madrid à l’OM (2023-24) = 20,6 M€

4. Orel Mangala, de Nottingham Forest à l’OL (2024-25) = 23,4 M€

3. Ernest Nuamah, de RWD Molenbeek à l’OL (2024-2025) = 28,5 M€

2. Moussa Niakhaté, de Nottingham Forest à l’OL (2024-25) = 31,9 M€

1. Vitinha, de SC Braga à l’OM (2022-23) = 32 M€