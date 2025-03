OM : Une saison 2024 à 38 M€ de pertes pour l'OM

Coup d’arrêt pour l’OM qui réduisait régulièrement les pertes, mais la saison 2024 s’est soldée par un bilan négatif avant impôts de 38 millions d’euros.

L’arbre qui cache la forêt. L’expression prend sens avec l’Olympique de Marseille – comme d’ailleurs pour son rival Paris Saint-Germain -, au comparatif du chiffre d’affaires générés et du bilan comptable à l’arrivée. Nous avions évoqué sur Sportune, au mois de janvier, le record de revenus opérationnels du club phocéen en 2024.

Un chiffre d’affaire records mais des pertes conséquentes

En hausse de 11% et 28,6 millions d’euros sur 2023, le chiffre d’affaires de l’Olympique de Marseille au 30 juin dernier s’élève à 287 millions d’euros, à l’addition des principaux postes de recettes : les droits TV, la billetterie et le sponsoring et en excluant les résultats sur le marché des transferts. Mais le bilan est négatif pour l’actuel dauphin du championnat de France, il est de 38 millions d’euros avant impôts.

L’OM réduisait ses pertes depuis trois saisons successives

A ce titre, l’OM est le huitième club le plus déficitaire du football européen sur la saison 2023-2024 dernière, derrière le Paris SG, septième (à -53 M€) et loin derrière la Juventus Turin, à -196 M€. Pour l’Olympique de Marseille, c’est un nouveau recul après trois saisons consécutives à réduire les pertes ; -97 M en 2021, -31 M en 2022 et -13 M€ en 2023.