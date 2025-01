OM : +11%, l'OM a battu un record de chiffre d'affaires en 2024

L’Olympique de Marseille n’a jamais été aussi proche de franchir le seuil des 300 millions d’euros de revenus.

L’Olympique de Marseille progresse. C’était moins vrai sportivement parlant la saison dernière, car en dépit d’une demi-finale de Ligue Europa qui justifie pour partie ce record de revenus enregistré au bilan du 30 juin 2024, il a bouclé sa saison en Ligue 1 sur une huitième place qui le prive conséquemment d’une campagne européenne, pour cet exercice 2024-2025.

L’OM gagne une place au classement des clubs aux plus gros revenus

Il est moins voire peu probable que dans un an, sans compétition continentale, de surcroît avec l’augmentation des prize money opérés par l’UEFA, que l’Olympique Marseille maintienne sa position dans le gratin du football européen, parmi les vingt clubs qui revendiquent les plus gros chiffres d’affaires. L’OM y a fait son apparition il y a un an à la vingtième position. Il gagne une place (19e) en 2025, d’après les données de Deloitte.

Mieux, le club phocéen a battu son record de chiffre d’affaires de l’opérationnel, hors opérations nouées sur le marché des transferts. Il augmente de 11% et 28,6 millions d’euros au bilan de la saison 2023-2024, à 287 millions d’euros. Presque trois cent millions d’euros, un seuil qu’il n’a jamais franchi, dont l’essentiel est tiré des droits de l’audiovisuel, championnat de Ligue 1, coupe d’Europe et Coupe de France compris. Cela rapporte 117 millions d’euros.

Un chiffre d’affaires qui a doublé en seulement trois ans

Le reste vient des recettes des partenaires commerciaux à 102 millions d’euros et la billetterie à 68 millions d’euros, un secteur où l’Olympique de Marseille progresse significativement saison après saison, depuis la fin de la période Covid et le retour à la normale du sport dans les stades. Depuis 2020 d’ailleurs, et même 2021, le club des Bouches-du-Rhône a doublé son chiffre d’affaires.

La masse salariale n’est en revanche pas connue, ni ce qu’elle pèse sur le total des revenus générés. L’on ignore aussi le résultat net de la saison et si Marseille a renoué avec les bénéfices. Sous la gouvernance de Frank McCourt ça n’est encore jamais arrivé que l’OM boucle un exercice sportif et comptable avec des bénéfices.

