OM: Les détails d’une saison 2022 déficitaire de 31 M€ (la 6e consécutive)

L’OM a bouclé 2022 avec un déficit de 31 M€.

Une mauvaise et une conséquemment plutôt bonne nouvelles, pour l’OM. La mauvaise est que le club phocéen reste déficitaire, au bilan de sa saison 2022 dernière, pour la sixième année consécutive. La bonne, donc, est que les pertes sont de 31 millions d’euros, d’après les chiffres publiés ce vendredi, par la Ligue de football professionnel. Et que sur la période, c’est finalement le meilleur résultat obtenu par le club.

L’Om reste déficitaire pour la 6e saison consécutive

Les progrès, puisqu’il y en a, se matérialisent sur le chiffre d’affaires (hors trading), accru en 2022 à 237,5 millions d’euros, contre 145,6 M€, un an plus tôt. Pourtant, sans Ligue des champions et en dépit d’un parcours jusqu’au dernier carré de la Ligue Europa, les revenus de la TV ont fondu de 91 à 57 millions d’euros. La billetterie compense pour large partie, puisqu’elle vaut 28 millions en 2022 contre un peu plus de 200 000 euros, en 2021, au sortir de la Covid et des contraintes alors imposées.

Un CA augmenté, les salaires et les dépenses sur le mercato, aussi

Le sponsoring aussi, progresse significativement, à presque le double, de 29 M€, à 55 M€ au dernier bilan en 2022. Du côté des charges, la masse salariale a légèrement gonflée la saison dernière, à 135 M€, contre 122 M€, un an plus tôt. Quant aux performances sur le mercato, elles avaient rapporté un peu plus de 6 M€ en 2021, alors qu’elles en coûté plus de 15 millions, la suivante.