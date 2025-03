Le PSG a fait le plein pour la visite de son rival, l’OM.

C’est aussi un sujet d’affluence, puisque le public de La Mosson est à l’origine de l’interruption puis de l’arrêt définitif un peu avant l’heure de jeu, du match des mal classés entre le Montpellier HSC et l’AS Saint-Etienne. Faute d’avoir été à terme, cette 26e journée ne compte donc que 8 matchs sur 9, pour un total de spectateurs en tribunes estimé à 170 479 par L’Equipe.

Une moyenne en baisse cette journée

Cela équivaut à une moyenne de 21 310 par rencontre, bien en-deçà de la moyenne de la saison en cours (27 302) et inférieure aussi à celle de l’exercice précédent (26 660). C’est l’opposition du RC Strasbourg et du Toulouse FC à La Meinau qui s’en approche le plus.

OM – PSG à plein, l’OL à trois quarts

Et c’est au Parc des Princes, pour le Classique Paris SG – Olympique de Marseille qu’il y avait le plus de monde, au maximum du maximum de la capacité de l’écrin du XVIe arrondissement de la capitale. Seul l’Olympique Lyonnais pouvait faire mieux en recevant Le Havre AC, mais l’affiche n’a reçu qu’une adhésion mitigée du public avec 39 991 spectateurs sur les 57 206 que peut en contenir le Groupama Stadium, soit un taux d’occupation à 70%.

Les affluences de la 26e journée de Ligue 1

Paris SG – Olympique de Marseille = 48 000

Olympique Lyonnais – Le Havre AC = 39 991

RC Lens – Stade Rennais = 38 182

FC Nantes – LOSC Lille = 28 621

RC Strasbourg – Toulouse FC = 19 128

RC Lens – OGC Nice – AJ Auxerre = 18 640

Stade Brestois – Stade de Reims = 14 517

Angers SCO – AS Monaco = 11 400

Montpellier HSC – AS Saint-Etienne = NC