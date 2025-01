Le PSG a réduit ses pertes en 2024 mais reste lourdement déficitaire

Il y a du mieux dans le mauvais pour un PSG toujours déficitaire, mais désormais sur le podium des clubs de football qui gagnent le plus d’argent.

Le Paris SG a certes battu son record sur le chiffre d’affaires, à 806 millions d’euros enregistrés au 30 juin dernier, sur l’ensemble de la saison 2023-2024. Grâce à cela, porté par la demi-finale du club en Ligue des champions, Paris campe le podium des clubs qui ont gagné le plus d’argent sur le dernier exercice sportif et comptable.

Mais au différentiel des recettes et des dépenses, le Paris SG demeure lourdement déficitaire de 60 millions d’euros net, tel que nous l’apprend ce mercredi le dernier rapport de Football Benchmark. C’est toutefois mieux que la saison précédente, que le club de la capitale avait bouclé sur des pertes de l’ordre de 110 millions d’euros.

La masse salariale du PSG a encore enflé en 2024

C’est qu’en même temps que son chiffre d’affaires a progressé (et légèrement de 1% sur un an), la masse salariale du champion de France elle aussi a gonflé sur un an de +5% à 668 millions d’euros. Elle avait fortement diminué en 2023, sous l’effet des départs conjugués de Lionel Messi et de Neymar. Elle devrait encore se réduire au prochain bilan de 25, maintenant que Kylian Mbappé ne joue plus au club.

Le PSG n’est pas le club le plus lourdement déficitaire du football européen, la Juventus (-199 M€), Manchester United (-132 M€) et le FC Barcelone (-91 M€) font pire. Mais les deux qui le devancent au classement de ceux qui revendiquent les plus gros chiffre d’affaires, à savoir le Real Madrid premier (1 065 M€) et Manchester City (838 M€) ont bouclé 2024 avec des bénéfices nets, à respectivement 16 millions et 86 millions d’euros.

