PSG. TV, sponsoring, billetterie, merchandising: les détails du chiffre d’affaires à 805 M€

Toujours plus de revenus générés chaque saison par le PSG. Notamment du secteur de la billetterie qui progresse régulièrement.

Tel que nous l’avons vu sur Sportune plus tôt dans la journée ce lundi, le PSG a battu un record au 30 juin 2024, de son chiffre d’affaires annuels à 805 millions d’euros sur l’ensemble de son exercice 2023-2024, hors opérations sur le marché des transferts. Plus précisément, le club de la capitale a gagné 805,9 millions d’euros sur les douze mois écoulés.

Un chiffre d’affaires record nourrit principalement pas les droits TV

En voilà les détails de ce chiffre d’affaires, que nous avons relevé dans l’étude portant sur l’impact économique sur l’écosystème francilien. L’essentiel émane du sponsoring qui rapporte 282 millions en 2024, même s’il est en baisse de 4 millions d’euros sur un an. Suivent ensuite les droits de l’audiovisuel (Ligue des champions, Coupe de France, Trophée de champions et Ligue 1 inclus), à 178 millions et plus 12 millions sur un an.

Sur le podium des clubs européens qui génèrent le plus de revenus

La billetterie rapporte 168 millions d’euros au 30 juin 2024 (+16 M€), le merchandising est ce qui baisse le plus (-14 M€), à 39 millions d’euros, quant aux autres produits ils diminuent de 6 millions, à 135 millions d’euros au bilan de l’exercice dernier. La hausse total du chiffre d’affaires sur un an est minime (+0,4% et 3M€), mais elle permet au Paris Saint-Germain de rester sur le podium des clubs de foot européens qui génèrent le plus plus de recettes annuelles en 2024.