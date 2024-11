Le PSG annonce un chiffre d’affaires record en 2024, le 3e plus élevé d’Europe

805 M€ de chiffre d’affaires pour le PSG en 2024, c’est un nouveau record.

Le PSG confirme sa place sur le podium des clubs de foot européen qui génère le plus de revenus (avec le Real Madrid et Manchester City). Une étude du Centre de Droit et d’Économie du Sport (CDES) révèle l’impact considérable du club sur l’économie francilienne pour la saison 2023-2024. Et à cette occasion, nous apprend qu’à 805 millions d’euros de chiffre d’affaires généré au 30 juin dernier, c’est un nouveau record pour le club.

Le PSG génère 2 379 emplois en équivalent temps plein

C’est une performance qui s’inscrit dans une dynamique de croissance continue, affichant une progression moyenne de 17,9% par an depuis 2011. La création de valeur pour la région atteint 243 millions d’euros, en hausse de 25% sur les cinq dernières années.

L’impact du club dépasse le cadre sportif. Le PSG génère 2 379 emplois en équivalent temps plein, répartis entre emplois directs (746), indirects (291) et induits (1 342). L’organisation d’événements sportifs reste le principal levier de création de valeur, représentant 74,6 millions d’euros.

La contribution sociale et fiscale du club s’élève à 371 millions d’euros pour la saison 2023-2024, soit une augmentation de 44% par rapport à 2018-2019. Cette somme représente 7,4% du budget régional, plaçant le PSG au niveau des grandes entreprises du CAC40 en termes de contribution aux finances publiques. Depuis 2011, le club et ses parties prenantes ont versé près de 3 milliards d’euros aux finances publiques.

Un ancrage territorial renforcé par les opérations de la Fondation PSG

« Bien que le PSG soit devenu une marque internationale, son cœur demeure dans le Grand Paris, où vivent nos plus fidèles supporters. Depuis 2011, nous avons construit une entreprise performante, créatrice d’emplois et engagée socialement, en particulier à travers PSG For Communities qui soutient la jeunesse », indique le nouveau directeur général du club, Victoriano Melero.

Au-delà des chiffres économiques, le PSG renforce son ancrage territorial à travers PSG For Communities, qui regroupe les activités philanthropiques de la Fondation et du Fonds de dotation. Cette saison, plus de 450 opérations ont été menées, touchant près de 15 000 jeunes. Depuis 2000, ce sont plus de 300 000 bénéficiaires qui ont été accompagnés.