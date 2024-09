Arsenal: Les salaires des Gunners cette saison 2024-2025

La grille des salaires d’Arsenal cette saison 2024-2025.

L’ambition retrouvée, née des performances solides des dernières saisons, Arsenal monte en gamme sur le rectangle vert et les progrès se traduisent aussi par une hausse des salaires. Le journal The Sun a dévoilé la grille des Gunners cette saison 2024-2025 au sommet de laquelle il y a le transfuge estival, Raheem Sterling.

Sterling au sommet des salaires, mais Arsenal n’en assume que la moitié

Arrivé en provenance de Chelsea, l’international anglais de 29 ans devient le joueur le mieux rémunéré de l’effectif avec un salaire annuel estimé à 20 millions d’euros la saison. Toutefois, Arsenal ne prendrait en charge que la moitié de cette somme, soit environ 10 millions d’euros par an.

Derrière Sterling, on trouve Kai Havertz (17,4 millions d’euros/an) et Gabriel Jesus (16,1 millions d’euros/an). Les piliers de l’équipe, Declan Rice et le capitaine Martin Odegaard, complètent le top 5 avec 14,8 millions d’euros chacun. Les jeunes talents du club sont également bien lotis : Bukayo Saka (12 millions d’euros/an) et Gabriel Martinelli (11,1 millions d’euros/an) voient leurs performances récompensées.

Une masse salariale qui s’approche des 300 millions d’euros charges incluses

Parmi les recrues estivales, Riccardo Calafiori se démarque avec un salaire annuel de 7,4 millions d’euros, tandis que Mikel Merino toucherait environ 5,5 millions d’euros. Le gardien David Raya, dont le transfert a été pérennisé, se situe étonnamment dans le bas du tableau avec 5,2 millions d’euros annuels.

En 2024, la masse salariale chargée des Gunners s’élevait à près de 280 millions d’euros, elle était à ce titre l’une des plus épaisses de la Premier League anglaise.

Les salaires des joueurs d’Arsenal cette saison 2024-2025

Raheem Sterling = 20 M€ (Arsenal n’en prend que la moitié à charge)

Kai Havertz = 17,4 M€

Gabriel Jesus = 16,4 M€

Martin Odegaard = 14,8 M€

Declan Rice = 14,8 M€

Thomas Partey = 12,3 M€

Bukayo Saka = 12 M€

William Saliba = 11,7 M€

Gabriel Martinelli = 11,1 M€

Ben White = 9,2 M€

Oleksandr Zinchenko = 9,2 M€

Riccardo Calafiori = 7,4 M€

Kieran Tierney = 6,8 M€

Jorginho = 6,8 M€

Gabriel Magalhães = 6,2 M€

Takehiro Tomiyasu = 6,2 M€

Mikel Merino = 5,5 M€

Jurrien Timber = 5,5 M€

Leandro Trossard = 5,5 M€

David Raya = 5,2 M€

Jakub Kiwior = 3,5 M€

Neto = 3 M€