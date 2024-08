PSG, ASM, SB29, Losc: Ce qu’ils ont déjà financièrement gagné de la Ligue des champions

La nouvelle Ligue des champions promet des revenus records aux clubs qui vont la disputer.

Bienvenue dans une nouvelle ère. Celle de la Ligue des champions à 36 équipes et d’un organisateur que l’UEFA, qui promet de verser aux équipes qui joueront des compétitions européennes qu’il héberge (Ligue des champions, Ligue Europa, Ligue Europa Conférence…), un pot total de 4,4 milliards d’euros, contre 3,3 milliards précédemment.

4,4 milliards d’euros contre 3,3 versés par l’UEFA aux clubs européens

Cette nouvelle édition de la « Coupe aux grandes oreilles » garantit donc des gains significatifs pour les participants. Le Paris Saint-Germain, l’AS Monaco le Losc en barrages et, pour la première fois de son histoire, le Stade Brestois, ont tous décroché leur ticket pour cette compétition remaniée.

L’UEFA a révélé les contours financiers de cette édition 2024-2025. Chaque club qualifié touchera une prime de départ de 18,62 millions d’euros, une hausse par rapport aux 15,64 millions distribués cette saison. Bien que les primes pour les résultats en phase de groupes aient été revues à la baisse, avec 2,1 millions d’euros pour une victoire et 700 000 euros pour un match nul, les clubs compensent en jouant deux match de plus. De plus, le classement final des équipes dans ce groupe unique de 36 influencera fortement les revenus, avec 275 000 euros garantis par position gagnée. Il y aura aussi des primes de classement (par exemple 2 M€ de plus pour les clubs de la 1re à la 8e place), puis des bonus en phase éliminatoire, à compter des huitièmes jusqu’à la finale.

De plus de 30 à presque 75 M€ pour le SB29, le Losc, l’ASM et le PSG

Le PSG, l’AS Monaco, le Stade Brestois le LOSC peuvent s’attendre à des revenus substantiels. Avec le pilier dit « de valeur » comprenant la part des droits TV et le classement au coefficient UEFA en plus, nos premières estimations à Sportune projettent des gains minimums de 74,6 millions d’euros pour le PSG, 42,7 millions pour l’AS Monaco, 31,9 millions pour le Stade Brestois, et 37,4 millions pour le LOSC.