Nico Williams s’offre cette bombe à 300 000€ pour célébrer un été de folie

Nico Williams sort d’un été quasi parfait qui méritait bien de se faire plaisir.

Révélé au grand public grâce à ses performances sous le maillot de la sélection d’Espagne et son succès final à l’Euro dernier, footballeur courtisé des plus grands clubs, le Barça surtout ou le PSG aussi, Nico Williams a le vent en poupe. Et des vents, l’ailier de 22 ans de l’Athletic Club Bilbao va pouvoir en mettre avec le nouveau bolide qu’il a acquis.

Nico Williams passe de la Mercedes AMG à la Porsche 911 GT3 RS

C’est ce qu’on repéré les médias espagnols à son sujet. Jusqu’alors, il avait pour se déplacer une Mercedes-AMG CLA 45 S. C’est déjà un modèle puissant et véloce en soi, qui n’a toutefois rien de comparable avec son nouveau joujou qu’est la Porsche 911 GT3 RS. Une véritable bombe routière, avec sous le capot, un moteur de 500 chevaux qui ne demande qu’à rugir.

Alphonse Areola ou Thibaut Courtois ont aussi ce bolide en affection

A son bord, Nico Williams peut taquiner des performances monstrueuses : le 0 à 100 km/h englouti en 3,4 secondes, le 0 à 200 km/h en 3,4 secondes en 10,8 secondes et elle approche les 314 km/h en vitesse de pointe. Avec les options choisies, il faut compter plus ou moins 300 000 euros pour cette Porsche 911 GT3 que d’autres ont aussi à la bonne dans le football, à l’instar du gardien des Bleus, Alphonse Areola dans une couleur bleu Tiffany qui ne passe pas inaperçu, ou son homologue belge du Real Madrid Thibaut Courtois, dans une palette de couleur plus « conventionnelle », comme l’est ici la grise version de Nico Williams.