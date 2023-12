Real Madrid: Une nouvelle fusée à 400 000€ dans le garage de Courtois

Le nouveau bolide de Thibaut Courtois est une Porsche 911 GT3 RS.

Alphonse Areola et Thibaut Courtois se sont-ils passés le mot ? Anciennement coéquipier mais également rivaux pour la place de gardien de but au Real Madrid, l’international français et son homologue belge ont un même véhicule en commun qu’ils éprouvent en ce moment même. Nous nous sommes récemment intéressé à la version « bleu tiffany » de l’actuel gardien de West Ham, celle de Courtois est d’une couleur moins chatoyante.

Comme Areola, Thibaut Courtois a une Porsche 911 GT3-RS

La voiture en question est un vrai bolide de course, il a été pensé à cet effet par le constructeur et motoriste allemand derrière sa production. C’est une Porsche 911 GT3-RS, profilée pour les circuits automobiles, avec son aileron qui en impose à l’arrière. Avec 565 chevaux que développe son moteur, cette version musclée du constructeur de Stuttgart peut viser un 0 à 100 km/h en 3,2 secondes et atteindre une vitesse maximale proche des 300 km/h.

Plus féroce que la BMW du sponsor du Real Madrid

C’est un modèle récent, commercialisé depuis le début de cette année 2023. Il vaut plus ou moins 400 000 euros selon les options. La logique voudrait que Thibaut Courtois ne s’en servent qu’en dehors de sa profession de footballeur puisqu’en tant que joueur du Real Madrid il a récemment reçu, en octobre, reçu les clés d’un BMW XM, du sponsor de son club dont il est supposé faire l’usage pour ses déplacements professionnels.