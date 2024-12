Stade Rennais – Angers. Le SCO sort son nouveau maillot bleu turquoise

A l’approche des fêtes, Angers SCO dévoile un nouveau maillot.

Il y a match entre couleur bleu turquoise ou vert menthe. Et sur son site de vente en ligne, le club n’en dit pas beaucoup plus. Son équipementier non plus. A cette phrase près : « Nos Angevins vêtus de bleu ! ». Ainsi est donc désignée la couleur du nouveau maillot de Nike pour Angers SCO.

Bleu turquoise et bleu foncé le nouveau maillot du SCO

C’est le troisième modèle pour cette saison 2024-2025, après le noir rayé de blanc à domicile et le tout blanc teinté de noir, pour les rencontres à l’extérieur. Ce modèle est plus singulier sur la couleur – un bleu turquoise doublé d’un autre bleu plus foncé -, dévoilé juste avant les fêtes de Noël, il vise à stimuler le merchandising du club angevin.

Première sortie ce dimanche face au Stade Rennais en Ligue 1

Pour lui offrir encore plus de visibilité auprès des supporters, les protégés d’Alexandre Dujeux le porteront sur le rectangle vert contre le Stade Rennais qui les attend au Roazhon Park ce dimanche à 17h00, dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1.