PSG – OL. Quel sera le résultat du choc selon les bookmakers ?

La 15e journée de Ligue 1 s’achève en beauté avec un choc entre le PSG et l’OL.

Le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais se retrouvent pour un duel électrique ce dimanche soir, à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1. D’un côté, Paris, leader incontesté, veut continuer sur sa lancée pour asseoir son avance en tête du classement. De l’autre, Lyon, actuel 5e, arrive avec des ambitions et l’espoir de créer l’exploit au Parc des Princes. Mais qu’en disent les bookmakers ? Décryptage des tendances, des cotes et des scénarios attendus.

Sans surprise, le PSG fait figure de grand favori. Avec une cote à 1,40 pour la victoire, les opérateurs croient fermement à un succès des hommes de Luis Enrique. Les Parisiens, portés par un collectif redoutable, ont toutes les armes pour dominer la rencontre. À l’inverse, une victoire lyonnaise serait un véritable exploit. Les bookmakers proposent une cote élevée de 6,35 pour un succès des Gones. Si Lyon est en forme et capable de surprendre, il faudra réaliser un match parfait face à une machine parisienne. Quant au match nul, il est coté à 5,20, un scénario qui reste plausible si les Lyonnais parviennent à museler les stars du Paris SG.

Le PSG est donné largement favori sur sa pelouse du Parc

Les opérateurs anticipent une rencontre où Paris devrait l’emporter avec un écart raisonnable. Le score exact 2-1 est le plus probable avec une cote à 6,90, suivi de près par une victoire 1-0 à 7,50 ou encore un succès 3-1 à 7,90. Le nul 1-1 est quant à lui proposé à 8,90 et la victoire étriquée (1-0) de l’OL atteint 9,50. Pour un score plus spectaculaire, les cotes grimpent : un 3-3 est coté à 35,00, tandis qu’un 4-3 en faveur des Parisiens atteint 50,00. À l’inverse, un improbable 0-4 pour Lyon est proposé à près de 200, preuve que les bookmakers jugent ce scénario quasi irréalisable.

Côté buteurs, deux noms se détachent nettement pour le PSG : Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, tous deux cotés à 1,95 pour trouver le chemin des filets. Ils sont suivis de près par Marco Asensio à 2,05 et Bradley Barcola, l’ancien Lyonnais, coté à 2,30. Le virevoltant Ousmane Dembélé est aussi une option crédible avec une cote de 2,40, tout comme Kang-in Lee à 2,90. Les bookmakers s’attendent à une domination offensive parisienne, avec plusieurs candidats pour inscrire leur nom au tableau d’affichage.

Côté Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette, le capitaine et buteur emblématique, est l’arme principale des Gones avec une cote de 3,10. Il est accompagné par Georges Mikautadze (3,25), tandis que Rayan Cherki, toujours capable de coups d’éclat, est coté à 5,20.

Si les cotes plaident largement en faveur du PSG, Lyon n’a pas dit son dernier mot. La solidité défensive des Gones sera déterminante pour résister aux assauts parisiens, tandis que Lacazette et Cherki devront se montrer réalistes face à l’une des meilleures défenses de Ligue 1.