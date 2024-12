PSG – OL: TV, billetterie, sponsoring, comparatif de leurs chiffres d’affaires en 2024

L’affrontement entre le PSG et l’OL est aussi l’explication de deux des trois clubs qui génèrent le plus de revenus dans le sport collectif français.

Derrière l’explication sportive sur le terrain, il existe un rapport de force musclé entre le Paris SG et l’Olympique Lyonnais qui s’affrontent ce dimanche soir en Ligue 1, au Parc des Princes. C’est un match dans le match entre les deux patrons des deux clubs, Nasser al-Khelaïfi côté parisien et John Textor à Lyon.

Mû par une même ambition de titres et trophées, ils ont aussi à coeur et à raison, de tenir les cordons de la bourse de leurs équipes respectives. C’est surtout pour l’OL, seul club de foot coté en France. A ce niveau, le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais ne jouent clairement pas à même échelle.

Les deux clubs ont déjà dévoilé les chiffres comptables de leur saison 2023-2024 que nous avons consulté à Sportune.

Le PSG et l’OL ont chacun battu un record de leur chiffre d’affaires en 2024

Chacun y est allé de son chiffre d’affaires record (hors opérations sur le marché des transferts), à 806 millions d’euros pour le Paris SG (+0,5% sur un an) et 264,1 millions d’euros à Lyon (+32,65%). Dans le détail ventilé des revenus du Paris SG, les droits TV rapportent 178 millions d’euros au 30 juin 2024, le sponsoring, 282 millions, le merchandising, 39 millions , la billetterie, 168 millions d’euros et les autres produits, 139 millions.

A Lyon, les droits TV s’élèvent à 95,4 millions, le sponsoring, 37,1 millions, la billetterie, 33,9 millions, le merchandising/produit de la marque, à 54,3 millions (dont 12,7 M€ de produits dérivés) et l’événementiel au Groupama Stadium dont l’OL est le propriétaire, à 43,4 millions d’euros.

Rappelons que la saison dernière, le PSG était engagé en Ligue des champions, un tournoi qui l’a mené jusqu’au stade des demi-finales (éliminé par le Borussia Dortmund), tandis que l’Olympique Lyonnais n’a pas joué de compétition européenne.

