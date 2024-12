Bruno Surace. Combien va lui rapporter son exploit sur Jaime Munguia ?

Performance XXL de Bruno Surace, vainqueur du Mexicain Jaime Munguia, dans un combat qu’il débutait en tant que challenger.

C’est à la fois l’une des plus belle surprise de la saison de boxe et l’un des plus redoutables finish. Et cette performance est Française. Cette nuit de samedi à dimanche, Bruno Surace a envoyé le Mexicain Jaime Munguia, à la 6e reprise d’un combat de la catégorie super-moyens de la catégorie WBC. Munguia boxait pourtant à domicile et il était de surcroît largement favori face au Marseillais.

Une domination traduite aussi à la bourse des deux boxeurs. En tant que favori, Jaime Munguia (28 ans, 1,83m, 44 victoires, dont 35 avant la limite et désormais une 2e défaite à son compteur), doit selon les estimations, toucher un cachet garanti de 500 000 dollars, qui peut atteindre jusqu’à 2,2 millions avec les revenus du pay-per-view, en fonction du nombre d’achats à la carte.

Bruno Surace signe un exploit remarquable qui lui ouvre des perspectives plus larges

C’est quasiment le double, voir plus, que promis au Marseillais Bruno Surace, qui demeure invaincu à 26 ans (avec 26 victoires, dont 5 avant la limite et 2 nuls). Son contrat prévoit un minimum de 300 000 dollars, avec une perspective alléchante d’atteindre 700 000 dollars en cas de succès commercial. Le Français ne pouvait pas mieux faire ; ce succès éclatant (au sens propre comme au figuré), acquis en terre hostile, renforce son statut sur la scène internationale et lui ouvre les portes d’un combat de championnat mondial.

🤯🚨🤯🚨🤯🚨 QUEL EXPLOIT !!! BRUNO SURACE FAIT ARRÊTER JAIME MUNGUIA DANS CETTE SIXIÈME REPRISE !!! 🇫🇷 Le Français vient de signer une performance GIGANTESQUE !! pic.twitter.com/YlnfkcQ4eT — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) December 15, 2024

Ce succès devait aussi avoir des conséquences sur la suite d’un autre Français, Christian Mbilli, car il devait affronter Jaime Munguia, avant d’espérer en découdre avec le maître de la catégorie, Saul « Canelo » Alvarez, mais le programme pourrait donc évoluer d’ici là.