Puma répond avec finesse à la boulette de Cucurella

Involontairement taclée par son propre ambassadeur, la marque Puma a trouvé matière à surfer sur le bad buzz.

C’est ce qui s’appelle surfer avec habileté sur un bad buzz. Nous vous avions parlé sur Sportune, de l’épisode des chaussures de Marc Cucurella jetées à la poubelle, puis du cliché partagé sur les réseaux sociaux, à la suite de glissades du joueur espagnol, lors d’un match entre son club Chelsea et le rival Tottenham. Un post qu’il avait supprimé, en raison de la mauvaise publicité faite à son équipementier.

Cucurella met la marque dans l’embarras, Puma a trouvé la parade

La marque allemande a donc réagi à son tour, en transformant l’histoire en opportunité de communication. Plutôt que de sanctionner son ambassadeur, Puma a choisi l’autodérision. A son tour sur les réseaux sociaux, elle a produit sa réponse, en mobilisant son joueur qu’elle accompagne à l’image d’un panneau détourné, signalant les sols glissants. Panneau que les communicants de la marque ont ensuite « baladé » dans la capitale Londres, de la rue au city stade, en passant par l’entrée de son store officiel.

« Ce n’est pas comment on glisse, mais comment on rebondit », ajoute Puma en légende aux visuels partagés. C’est malin et plutôt bien apprécié, à en juger par les réactions qui accompagnent le post sur la page X de l’équipementier au félin.