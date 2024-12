Kylian Mbappé. Combien a-t-il gagné depuis qu’il a quitté le PSG pour le Real ?

Tout ne sourit pas actuellement à Kylian Mbappé, mais l’attaquant du Real Madrid garde le moral et l’enthousiasme.

A ceux qui le pensent déprimé, Kylian Mbappé a répondu ce dimanche dans l’émission Clique diffusée sur Canal+ : « J’ai eu des moments où j’étais fatigué mais je n’étais pas en dépression. Il y a des gens qui font vraiment des dépressions, il faut les aider. A un moment j’ai eu un épuisement. Je n’ai pas eu de tranches de repos, j’ai eu des déceptions sportives. »

Un contrat sur 5 ans à plus de 45 M€ au global

L’attaquant des Bleus et du Real Madrid est lucide sur sa vie singulière que celle d’un footballeur professionnel internationalement connu et des privilèges qui lui confèrent la fonction. Quand bien même a-t-elle aussi son revers, notamment l’énorme dose de pression endurée quotidiennement de la part des médias, de son club et des supporters.

Car financièrement, Kylian Mbappé gagne chaque mois ce que le commun des mortels ne percevra jamais dans toute sa vie. Avec le Real Madrid, les chiffres qui entourent son contrat sont parfois contradictoires mais il se rejoignent dans l’ensemble sur un salaire estimé à 26 millions d’euros annuels, exprimés en brut et des bonus diverses, dont une prime à la signature qui serait de 100 millions d’euros, lissée sur les cinq ans de son contrat.

Mbappé gagne moins avec le Real Madrid qu’au PSG

Chaque jour, le capitaine de l’équipe de France approcherait donc une rémunération de l’ordre de 126 027 euros brut. Evidemment moins après retrait des charges sociales et patronales et de l’impôt sur le revenu. Il a rejoint le Real Madrid au premier jour du mois de juillet qui est aussi celui du début de la nouvelle saison 2024-2025.

Ce 9 décembre se sont donc écoulés 161 jours depuis son transfert du Paris SG au Real Madrid. C’est-à-dire que Kylian Mbappé a déjà gagné l’équivalent de 20,3 millions d’euros. Et sûrement plus en y ajoutant les revenus de ses droits à l’image qu’il partage pour partie avec son employeur madrilène (il se dit que le deal est de 80% à son bénéfice et le reste au profit du Real). Rappelons qu’il approchait les 66 millions d’euros brut annuels de son précédent contrat avec le PSG. Si l’argent, dit l’adage, ne fait pas forcément le bonheur, il peut quand même y contribuer, notamment dans les moments les plus difficiles. Kylian Mbappé en est bien conscient.