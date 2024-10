Real Madrid: Les salaires des Madrilènes cette saison 2024-2025

La grille des salaires du vestiaire du Real Madrid cette saison 2024-2025

Avec l’arrivée de Kylian Mbappé, nouveau joueur le mieux payé du vestiaire à l’addition du salaire et des primes, le Real Madrid devrait dépasser le demi-milliard d’euros de masse salariale cette saison 2024-2025. Et en même temps, dans le cadre du club champion d’Europe et le plus titré de l’histoire du football, la dépense est totalement maîtrisée ; le club merengue prévoyant de franchir à la fin de l’exercice en cours, le seuil inédit du milliard d’euros de revenus.

Une masse salariale à près d’un demi-milliard d’euros

Jamais aucune équipe de la discipline n’a réussit pareille performance économique, l’équipe dirigée par Florentino Perez à la présidence, le doit notamment à la rénovation de son stade Santiago-Bernabeu et aux revenus qui vont en découler. Dans le collectif de Carlo Ancelotti, la grille des salaires est conditionnées par le statut des joueurs présents sur le rectangle vert. C’est somme toute logique, mais les écarts sont ici moindres entre les têtes d’affiches, les cadres, leurs remplaçants ou les seconds couteaux.

Mbappé domine le vestiaire du Real Madrid sur la fiche de paie

Selon les données rapportées ci-dessous qui sont celles du média ABC, Kylian Mbappé domine donc la hiérarchie avec 26 millions d’euros brut pour cette saison 2024-2025. L’attaquant, capitaine de l’équipe de France, a consenti à une forte réduction de ses émoluments précédemment gagnés avec le Paris Saint-Germain (66 millions d’euros bruts sa dernière saison), mais il compense par les primes, individuelles, collectives ou à la signature puisqu’il s’est engagé libre et pour cinq avec son nouveau club.

Mbappé devance le défenseur autrichien David Alaba et l’icône Luka Modric qui vit probablement sa dernière saison sous le blanc maillot madrilène, avant de raccrocher comme l’a fait avant lui sur la fin de la saison dernière, son ancien comparse allemand du milieu, Toni Kroos.

Les salaires des joueurs du Real Madrid cette saison 2024-2025

Kylian Mbappé = 26 M€

David Alaba = 22,50 M€

Luka Modrić = 21,88 M€

Vinícius Júnior = 20,83 M€

Jude Bellingham = 20,83 M€

Fede Valverde = 16,67 M€

Thibaut Courtois = 15,00 M€

Antonio Rüdiger = 14,58 M€

Eduardo Camavinga = 12,50 M€

Rodrygo = 12,50 M€

Aurélien Tchouaméni = 12,50 M€

Ferland Mendy = 10,42 M€

Dani Ceballos = 10,42 M€

Daniel Carvajal = 10,42 M€

Lucas Vázquez = 9,38 M€

Kepa Arrizabalaga = 9,00 M€

Nacho = 8,54 M€

Éder Militão = 7,29 M€

Brahim Díaz = 7,29 M€

Fran García = 5,21 M€

Arda Güler = 5,20 M€

Andriy Lunin = 2,81 M€

Joselu = 2,50 M€