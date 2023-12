Les salaires des joueurs du PSG en 2023-2024

Kylian Mbappé plus seul que jamais au sommet des salaires, au PSG et dans le football français.

Inédite dans l’histoire du football français et un record dans le monde du ballon rond au dernier exercice achevé, la masse salariale du Paris Saint-Germain a considérablement baissé cette saison 2023-2024, sous l’effet notamment des départs de Neymar (44,1 M€ brut de salaire en 2022-23) vers Al-Hilal en Arabie Saoudite et de Lionel Messi (40,5 M€), à l’Inter Miami aux Etats-Unis.

Le PSG a considérablement réduit sa masse salariale

Ajoutons-y également Marco Verratti (14,4 M€) parti au Qatar et (Mauro Icardi (9,6 M€), en Turquie, et voilà qui donne la mesure de l’économie réalisée par le club de la capitale. Car les recrues de l’été sont loin de se hisser dans ces sphères de rémunérations. A tout le moins les seuils atteints par Neymar et Messi. Lucas Hernandez les domine selon nos données à Sportune, à l’équivalence de 1,65 millions d’euros brut mensuels, qu’il a signé en rejoignant le PSG depuis le Bayern Munich, dans le cadre d’un contrat sur les cinq prochaines saisons.

Mbappé reste le n°1 du vestiaire, mais plus du football international

Le défenseur international français se glisse dauphin de Kylian Mbappé dans la nouvelle hiérarchie des salaires du club, mais à distance lointaine du capitaine de l’équipe de France de football qui écrase plus que jamais le vestiaire de son salaire, et l’ensemble de la Ligue 1 française, par la même occasion. A lui seul, Mbappé vaut plus que la quasi majorité des masses salariales des clubs du championnat les plus modestes, mais il n’est plus désormais, par le truchement de la nouvelle boulimie du football en Arabie Saoudite, le footballeur le mieux payé au monde traduit en net d’impôts. Il aurait pu le (re)devenir, s’il n’avait pas refusé l’énorme pont d’or que lui faisait Al-Hilal, avant de recruter Neymar.

Les salaires des joueurs du PSG cette saison 2023-2024

Kylian Mbappé = 66 M€

Lucas Hernandez = 19,8 M€

Ousmane Dembélé = 19,8 M€

Marquinhos = 18 M€

Achraf Hakimi = 13 M€

Keylor Navas = 12 M€

Gianluigi Donnarumma = 11 M€

Milan Skriniar = 9 M€

Nordi Mukiele = 8,4 M€

Marco Asensio = 8 M€

Presnel Kimpembe = 7,7 M€

Randal Kolo-Muani = 7,1 M€

Layvin Kurzawa = 6 M€

Gonçalo Ramos = 6 M€

Carlos Soler = 6 M€

Fabian Ruiz = 6 M€

Hugo Ekitiké = 4,8 M€

Danilo Pereira = 3,6 M€

Nuno Mendes = 3,4 M€

Manuel Ugarte = 3 M€

Vitinha = 3 M€

Estimations de salaires exprimées en brut