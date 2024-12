Benzema devient ambassadeur de la candidature de l’Arabie Saoudite au Mondial 2024

L’Arabie Saoudite peut compter sur Karim Benzema pour défendre sa candidature à l’organisation du Mondial 2024 de football.

L’Arabie Saoudite poursuit son ambition d’accueillir la Coupe du Monde 2034 et s’offre une figure de proue pour porter sa candidature : Karim Benzema. L’ancien attaquant vedette du Real Madrid, désormais joueur d’Al Ittihad en Saudi Pro League, a officiellement endossé le rôle d’ambassadeur pour soutenir la candidature du pays.

Benzema, installé en Arabie Saoudite depuis 2023, a officialisé sa collaboration lors d’une visite dans le quartier historique d’Al-Balad. « Je pense que le football saoudien est en train de changer. Je crois que dans 10 ans, [l’Arabie saoudite] sera prête. Je pense que [les visiteurs] seront surpris par la passion des supporters saoudiens à chaque match », assure par communiqué, le joueur de 36 ans.

Karim Benzema prend parti pour la candidature saoudienne qui est le seule pour 2034

Anticipant d’évidentes critiques, il poursuit : « Les gens qui ont des idées reçues sur l’Arabie saoudite doivent venir voir par eux-mêmes. Il y a des choses incroyables et des lieux emblématiques. Les gens sont accueillants. On se sent bien ici. C’est un pays à découvrir. Il y a tellement de choses à faire. Il n’y a pas que le désert, même si dans le désert il y a aussi des choses incroyables à vivre. Il faut venir visiter l’Arabie saoudite ». Des propos qui n’engagent naturellement que celui qui les formule.

Reste que le communiqué rappelle l’intérêt croissant du pays pour le football et souligne les importants investissements dans la construction ou la rénovation des infrastructures. « Maintenant, dans ma deuxième saison ici, je vois qu’ils commencent à se développer, à se concentrer et à se concentrer pendant l’entraînement. Avec un travail acharné et en donnant l’exemple, surtout aux jeunes joueurs, je pense qu’ils seront prêts », poursuit Benzema.

Avec ou sans Karim Benzema, l’organisation de la Coupe du Monde 2034 de football ne devrait en aucun cas échapper à l’Arabie Saoudite, puisque le pays est le seul candidat, depuis le retrait de l’Australie. La FIFA doit encore se positionner et se prononcer officiellement à ce sujet.