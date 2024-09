Les budgets des clubs de la Liga cette saison 2024-2025

Les équipes de la Liga ne jouent pas tous dans la même cours en termes financiers.

La crise de la Covid a retardé de quelques saisons l’échéance devenue toutefois inéluctable avec le retour à la normale du jeu et de son business. Le Real Madrid se revendique en tant que premier, le club merengue estime qu’au terme de sa saison 2024, il aura franchi le seuil du milliard d’euros de revenus et cette performance s’accompagne au bilan de bénéfices net d’impôts, comme régulièrement pour le club depuis le passage au 21e siècle.

Le Real Madrid, un exemple à suivre pour ses rivaux

Avoir des comptes bénéficiaires et sans recours à des opérations dites extraordinaires est un défi que doivent aussi réussir ses plus proches adversaires en championnat de Liga. La saison dernière, le FC Barcelone n’a trouvé son salut que par la cession d’actifs, notamment de l’audiovisuel à un fonds d’investissements, tandis que l’Atlético Madrid ou encore le Betis ont récemment procédé à des augmentations de leur capital, pour accroître leurs budgets prévisionnels et en même temps stimuler les ambitions sportives.

D’une extreme à l’autre c’est le grand écart sur les moyens financiers

Comme en Ligue 1 avec le PSG et le reste de son championnat, et à la différence de la plus homogène Premier League anglaise, il y a de vrais écarts de revenus et de dépenses entre les deux extrêmes de la Liga. Les budgets prévisionnels rapportés ci-dessous sont les nôtres à Sportune, ce sont des estimations basées sur les comptes sociaux des vingt clubs qui composent l’élite du football espagnol, cette saison 2024-2025.

Les budgets des clubs de Liga 1 en 2024-2025

Club Budget 2024-25 Real Madrid 940 M€ FC Barcelone 830 M€ Atlético Madrid 410 M€ FC Sévillle 230 M€ Real Betis 185 M€ Real Sociedad 170 M€

