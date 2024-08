Pas de Manchester United sur EA FC, les Red Devils rempilent avec Konami

Manchester United et l’éditeur Konami poursuivent l’aventure ensemble.

Les fans de Manchester United et des opus signés de l’éditeur EA Sports devront encore ronger leur frein. Car le club mancunien et Konami Digital Entertainment B.V. ont annoncé la prolongation de leur collaboration dans le domaine du jeu vidéo de football.

Ensemble depuis 2019, Manchester United et Konami prolonge

Ce partenariat, initié en 2019, permet à Konami de conserver son statut de partenaire officiel du club pour les jeux vidéo de football. L’accord reconduit offre à Konami divers droits commerciaux, notamment l’accès aux joueurs, des opportunités médiatiques, ainsi que l’utilisation de la marque et de l’imagerie du club dans sa série eFootball. Cette extension intervient après cinq années de partenariat, au cours desquelles Manchester United a remporté deux coupes domestiques.

« C’est vraiment réjouissant d’annoncer la prolongation d’un partenariat aussi fructueux. Manchester United FC fait véritablement partie des géants du monde du football, nous sommes fiers de les avoir dans la série eFootball pour les années à venir grâce à ce renouvellement », commente Naoki Morita, le Président européen de Konami. ​« Avoir sécurisé un avenir prometteur qui comprendra de multiples droits et activations commerciaux, d’image et d’esport est fantastique pour Konami et pour la série eFootball. ​Nous nous efforçons de continuer à faire évoluer notre produit pour proposer la meilleure expérience utilisateur possible. »

« Nous sommes ravis que Konamo demeure l’un des membres clés de notre famille de partenaires, et nous sommes enthousiasmés par les opportunités apportées par notre implication dans la série eFootball », poursuit la directrice commerciale de Manchester United, Florence Lafaye. « Notre partenariat de longue date a permis au club de se connecter de façon significative à des publics nouveaux et plus jeunes, ainsi que de présenter la marque Manchester United dans l’univers du loisir numérique, un secteur important pour notre avenir. »

Un an de billetterie gratuite pour un fan des Red Devils

Pour marquer cet événement, Konami lance un concours permettant à un fan de gagner des billets pour tous les matches de Manchester United en championnat et en coupe nationale durant la saison 2024-25.