PSG: Une suite d’hôtel construite au coeur du Parc des Princes

Dormir au coeur du Parc des Princes le soir d’un match est désormais possible, grâce au partenariat d’Accor avec le PSG. – @Sportune

C’est une première dans l’histoire du football. Non pas que l’idée n’a pas déjà été exploitée, d’autres ont, soit ouvert une chambre éphémère en transformant une loge, soit construit un hôtel autour d’un stade, avec des chambres offrant la vue sur le terrain. Le groupe Accor, partenaire premium du PSG via son programme All, vient d’aller plus loin dans la fan expérience en construisant de A à Z, une suite d’hôtel permanente au coeur du Parc des Princes.

Une suite permanente au Parc des Princes : une première dans un stade de foot

Nous avons été conviés à la découvrir, à l’occasion du match ce samedi soir, entre le PSG et le Stade Brestois. Elle est estampillée Novotel, l’une des marques qu’exploite le géant de l’hôtellerie. Elle est construite sur pilotis, accessible pour un couple (avec possibilité d’ajouter un lit pour enfant), mais son balcon peut accueillir jusqu’à quatre invités, aux premières loges des rencontres du PSG.

« Le parcours est pensé hôtelier », détaille Solène Darde, Global & vice-président Sponsorships & Event at Accor. « Les guests sont accueillies au Novotel de Suresnes par notre majordome, qui les emmène au Parc des Princes. Ils rentrent au Parc par le tapis rouge, passent par le couloir des joueurs, puis ils remontent jusqu’à la suite. Le majordome s’occupe de les servir pendant tout le match. Au coup de sifflet final, ils profitent d’un dernier verre. Ils dorment. Le lendemain le majordome vient les réveiller avec le petit-déjeuner. Et avant de partir, une dernière expérience incroyable, dans un stade vide, alors qu’il y avait 50 000 personnes la veille, ils ont une visite privée et exclusive du Parc. »

Un financement à parts égales entre le PSG et le groupe Accor

Construire, au sein même d’un écrin de plus d’un demi-siècle, une suite du standing de celles de la marque partenaire, a forcément réclamé du temps. Deux ans se sont écoulés entre l’envie commune au PSG et Novotel de lancer le projet et sa réalisation finale. « D’un point de vue partenariat, la volonté de le faire a été très vite une évidence. Il n’y a pas eu plus de difficultés que celles de quelqu’un qui veut construire quelque chose. Il faut des permis administratifs. Bien évidemment avec les normes du Parc. » Pour le financer, le PSG et son commanditaire ont investi à parts égales.

Quant à l’exploitation de la suite et son accessibilité future, au commencement elle ne sera ouverte que les soirs de matchs à domicile, en championnat, Ligue des champions ou Coupe de France. « Néanmoins, on s’empêche pas sur des opérations de marketing, de pouvoir en faire bénéficier des jours sans match. » Aux premiers temps, elle sera promise aux communautés de Novotel, via notamment des jeux concours sur les réseaux sociaux. Plus tard, en profiterons les adhérents du programme All, qui la loueront en échange de points de fidélité. « Car l’une des raisons de All est de pouvoir offrir des expériences inédites en dehors du voyage », souligne Solène Darde.

« Nous avons déjà le chapitre deux de l’histoire Novotel/PSG »

Après six années consécutives de partenariats, le groupe Accor et le PSG dévoilent le concept le plus poussé de leur collaboration. Faut-il penser qu’après, rien d’aussi monumental ne pourra plus être envisagé ? Au contraire, assure la responsable du sponsoring de la marque propriété du Qatar, comme le PSG : « Nous avons déjà le chapitre deux de l’histoire Novotel/PSG, qui est en train d’être écrit. Là, nous avons ramené Novotel au Parc. Peut-être que nous emmènerons le Parc à Novotel. » Rendez-vous est donné en 2025.