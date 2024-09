OL: John Textor pense à Jay-Z pour racheter Everton

Jay-Z avec John Textor dans le rachat du club d’Everton ?

John Textor n’est jamais en mal d’idées. Propriétaire de l’OL et pour minorité de Crystal Palace, l’homme d’affaire américain lorgne Everton, l’autre club de Liverpool. Y penser est une chose, le concrétiser une autre ; Textor devant au préalable céder ses parts de Crystal Palace, car il ne peut être actionnaire de deux équipes d’un même championnat.

John Textor pense Jay-Z pour l’aider à racheter Everton

Et puis il y a les fonds à réunir pour espérer finaliserr l’opération. A ce sujet The Sun écrit ce dimanche, que le natif de Kirksville, dans le Missouri, projette d’associer un certain Jay-Z à ses côtés. La star du rap devenu entrepreneur à succès est déjà bien investi dans le monde du sport, il est notamment à l’origine de Roc Nation, une agence de représentation d’athlètes de plus en plus influentes, qui a notamment dans le pool de ses footballeurs, l’Anglais Marcus Rashford, le Brésilien Vnicius Jr, ou en Ligue 1, l’attaquant de l’OM, Luis Henrique.

La star de la chanson est plus riche que le boss de l’OL

La collaboration potentielle avec Jay-Z viserait à injecter des fonds substantiels pour redynamiser l’effectif d’Everton, actuellement en difficulté sous la direction de Sean Dyche. Le nouveau stade d’Everton à Bramley-Moore Dock est également présenté comme un atout majeur pour attirer d’éventuels investisseurs. Textor espère capitaliser sur cette infrastructure pour développer des projets annexes et ainsi convaincre d’autres partenaires potentiels.

Selon Forbes, la fortune de Jay-Z est estimée à 2,5 millions de dollars en 2024, c’est plus que John Textor.

