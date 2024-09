Zidane: Le nouveau bolide électrique de ZZ en vidéo

Zinedine Zidane a bord du véhicule le plus vendu de l’année 2023.

C’est un grand écart automobile que fait Zinedine Zidane, en passant du thermique à l’électrique et d’un engin 4×4 fort en rejet de CO2 à une plus modeste berline, modèle star de son segment depuis son lancement sur le marché. ZZ a en effet ici troqué le Mercedes AMG G63 au volant duquel il a souvent été « spoté », pour cette model Y du constructeur américain Tesla.

Zidane passe du gros thermique à l’électrique

Si ses ventes sont en baisse cette année 2024, cette version a été le véhicule le plus écoulé l’année précédente, partout dans le monde et notamment sur le Vieux Continent. Au-delà de l’électrification et de son autonomie annoncée à 600 km qui font sa force sur ce marché de plus en plus concurrentiel et prisé, la Tesla se distingue par ce qu’elle a de futuriste, dans les options qu’elle propose.

ZZ est un ambassadeur d’Alpine depuis 2023

Elle doit aussi faire face à des griefs récurrents, notamment liés à la finition des produits sortis d’usine. C’est plutôt contrariant pour des voitures vendues a minima à 45 000 euros sinon plus. Zinedine Zidane a sûrement d’autres véhicules en sa possession que cette Model Y. Rappelons aussi que l’ancien footballeur à succès, devenu entraîneur avec tout autant de réussite, est un ambassadeur de la division sportive de Renault, le constructeur français Alpine.

