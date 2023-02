Zidane, un ambassadeur à 3,5 M€/an pour l’écurie Alpine

Zinedine Zidane est devenu un ambassadeur de l’écurie Alpine F1 Team.

Alpine F1 Team a été la dernière équipe à présenter sa nouvelle monoplace, la 523, que piloteront Pierre Gasly et Esteban Ocon durant cette saison 2023, dans un lieu branché de Londres. Plus de 600 personnes étaient conviées à la présentation suivie d’une soirée avec DJ. La surprise est venue de la présence de Zinedine Zidane, nommé ambassadeur de l’écurie française. Le champion du monde de football va se pencher sur les projets de l’équipe, concernant l’égalité des chances.

La suite du projet impact d’Alpine F1 Team

Pour étendre son impact, la marque Alpine a déjà mis en place un projet académique féminin, elle poursuit son projet avec l’introduction de Zinedine Zidane, qui apportera son regard et son image à ce programme. « Alpine veut donner leur chance à des jeunes. C’est un projet qui me plaît autour de l’égalité des chances. J’attends une chose, c’est d’être au travail, de vivre des expériences avec ces jeunes et partager mon expérience. J’étais gamin, on m’a donné ma chance et ça, ça me parle », a détaillé ZZ.

Le champion du monde 1998 et Champion d’Europe 2000, multiple vainqueur de la ligue des champions comme joueur et entraineur empochera 3,5 millions d’euros par an pour ce rôle, sur une durée de quatre ans. Soit un total de 14 millions d’euros. Toutefois, son contrat pourrait lui rapporter beaucoup plus.

Un contrat sur quatre ans pour Zinedine Zidane

En effet, si l’association est positive, Alpine pourrait proposer une extension du rôle de Zidane et ce dernier bénéficiera de clauses de résultats, à la fois autour du programme dont il est l’ambassadeur, à savoir la progression des jeunes filles dans la hiérarchie automobile (Karting/F4/F3/F2), et la création de programmes innovants, voire possiblement d’un parrainage spécifique du programme à l’horizon 2024.

Ce contrat d’ambassadeur Alpine, ne lui interdira pas de redevenir entraineur d’une équipe dans une futur proche. Zinedine Zidane a indiqué que cet accord avec la marque française ne sera pas son activité principale.