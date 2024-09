Journée solide sur le nombre de spectateurs présents dans les tribunes des stades.

Une quatrième journée de gala dans les tribunes des stades, car l’Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain et le RC Lens recevaient et de surcroît disputaient des matchs à enjeux, face à des adversaires de calibre. Tous étaient à guichets fermés, raison pour laquelle les chiffres des affluences au lendemain de cette nouvelle levée de Ligue 1 sont plus élevés qu’à l’ordinaire.

Plus de 30 000 spectateurs en moyenne par match de la journée

Selon les estimations du journal L’Equipe, un total de 297 458 spectateurs ont investis les tribunes des neuf rencontres programmées. Et toutes se sont jouées au minimum de 17 000 choses plutôt rare sur une même journée. En moyenne, il y avait 33 051 spectateurs par match, c’est-à-dire un peu plus que la visite du Havre au Stadium de Toulouse.

C’est au Vélodrome de l’OM, dans une ambiance incandescente, samedi après-midi face à l’OGC Nice, qu’il y avait le plus de monde, au nombre de 65 803.

Les affluences de la 4e journée de Ligue 1

Marseille – Nice = 65 803

Paris-SG – Brest = 47 000

Lens – Lyon = 38 116

Toulouse – Le Havre = 30 097

Nantes – Reims = 29 811

Rennes – Montpellier = 27 451

Saint-Étienne – Lille = 23 000

Strasbourg – Angers = 19 135

Auxerre – Monaco = 17 045