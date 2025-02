La Ligue 1 débarque sur Snapchat

Désormais, la Ligue 1 se consomme aussi sur Snapchat.

Poussée par ses performances, après avoir franchi les jours derniers le seuil des 50 millions de followers, la LFP étend la présence de son championnat élite sur les réseaux sociaux. La Ligue 1 vient en effet de lancer son compte officiel sur Snapchat, une initiative qui rencontre déjà un franc succès avec plus de 8 millions de vues comptabilisées en seulement trois semaines.

Un compte lancé en ce début d’année 2025

Cette nouvelle vitrine digitale, active depuis la mi-janvier, propose aux supporters un contenu exclusif et varié : coulisses du championnat, moments forts des rencontres et contenus interactifs spécialement conçus pour la plateforme. L’instance dirigeante du football professionnel français compte également exploiter les fonctionnalités spécifiques de Snapchat, notamment la réalité augmentée et les filtres personnalisés, pour offrir une expérience immersive aux fans des différents clubs.

Cette arrivée sur Snapchat s’inscrit dans la stratégie de développement digital de la Ligue 1, soucieuse de toucher un public jeune et connecté tout en modernisant son image.