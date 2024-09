Stade Rennais: Les notes des joueurs sur FC 25

Avant la sortie de FC 25, un oeil sur les notes des joueurs du Stade Rennais.

Taillé pour jouer le haut de tableau, peut-être pas jusqu’au tout premiers rôles cet effectif du Stade Rennais, tel qu’il est jugé dans le jeu FC 25. Costaud et globalement autant d’une édition à l’autre du titre que produit chaque année l’éditeur Electronic Arts, ce SRFC voit néanmoins ses meilleurs éléments à niveau inférieur cette saison.

Les meilleurs du Stade Rennais chutent sur FC 25

A savoir que Benjamin Bourigeaud (81 la saison dernière) parti, il n’y a désormais plus aucun joueur à la note de 80 ou plus. Et même le gardien Steve Mandanda et l’attaquant Amine Gouiri reculent d’une unité de 79 à 78. Ils sont trois à partager cette note maximal au club rennais avec le latéral néerlandais recruté dans l’été, Hans Hateboer.

Albert Gronbaek la meilleure progression sur un an

Du côté des évolutions enregistrées entre FC 24 et l’opus à sortir ce 20 vendredi 20 septembre dans le commerce, Jota pour autre arrivée récemment enregistré perd trois points de 78 à 75, tandis qu’à l’inverse, le milieu danois Albert Gronbaek, encore une recrue de la saison, gagne 8 points de compétence générale à désormais 75.

Les notes des joueurs du Stade Rennais sur FC 25

Hans Hateboer = 78 (=)

Steve Mandanda = 78 (-1)

Amine Gouiri = 78 (-1)

Arnaud Kalimuendo = 77 (+1)

Adrien Truffert = 77 (+1)

Baptiste Santamaria = 77 (=)

Ludovic Blas = 77 (-1)

Azor Matusiwa = 76 (=)

Albert Gronbaek = 75 (+8)

Jota = 75 (-3)

Lorenz Assignon = 74 (+5)

Christopher Wooh = 74 (+2)

Glen Kamara = 74 (+1)

Gauthier Gallon = 73 (=)

Alidu Seidu = 72 (=)

Leo Ostigard = 72 (-1)

Jordan James = 68 (+6)

Mikayil Faye = 63 (-1)