OM, PSG: Pernod Ricard réagit à la polémique

Face à la polémique galopante sur les réseaux sociaux, Pernord Ricard est sorti du silence.

Un partenariat source de polémique, c’est le moins que l’on puisse qualifier l’association annoncée hier lundi du groupe Pernod Ricard avec le PSG. Devenu sponsor mondial du club de la capitale, le géant des vins et spiritueux s’est mis la communauté des suiveurs de l’OM à dos, Marseille étant le berceau historique de la marque Ricard. Face à la controverse, le groupe a été invité à se justifier par le média La Provence.

Pernord Ricard voulait de la visibilité, il s’offre une polémique

Il explique que le partenariat concerne exclusivement l’international, avec une focalisation sur les marchés américains et asiatiques. La direction du groupe souligne que cet accord exclut strictement le territoire français, conformément aux restrictions de la loi Evin sur la publicité pour l’alcool. Et que, contrairement aux craintes exprimées par certains supporters marseillais, la marque Ricard ne sera pas concernée par cet accord. Pernod Ricard précise que seules ses marques internationales de whisky, cognac, champagne et gin seront mises en avant dans le cadre de ce partenariat. Rappelons que le groupe est aussi récemment devenu un commanditaire du club anglais Arsenal, pour sa marque de de whisky, Chivas Régal.

Des supporters de l’OM contrarié, le groupe cherche à les rassurer

Pernod Ricard rappelle enfin son attachement à Marseille, notamment par le fait que le siège social de l’entité en France est basé à Marseille et qu’il a initié plusieurs activations rappelant cet ancrage local. Cela suffira-t-il a étancher la soif de vengeance des suiveurs de l’OM qui ont massivement appelé au boycott sur les réseaux sociaux ?…