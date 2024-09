PSG: Un partenariat inédit signé avec Pernord Ricard

Jusqu’ici fournisseur des espaces VIP, le groupe Pernod Ricard prend du grade avec le PSG.

Le Paris Saint-Germain vient d’annoncer ce lundi matin, un partenariat inédit avec le géant mondial des spiritueux Pernod Ricard. Cette alliance de quatre ans, qui débute dès cette saison 2024-2025, s’étendra à l’ensemble des équipes professionnelles du club, en football masculin et féminin, ainsi qu’en handball.

Le PSG et Pernod Ricard signent quatre ans

Pernod Ricard, déjà fournisseur officiel des vins et spiritueux des hospitality du PSG depuis plus de dix ans, devient désormais le partenaire mondial officiel et le seul fournisseur de champagne et de spiritueux du club. Une visibilité et des droits de communication dédiés ainsi que des expériences sur-mesure sont prévus dans le cadre de cet accord.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Pernod Ricard, un partenaire prestigieux qui incarne la même passion pour l’excellence, la convivialité et l’élégance que le Paris Saint-Germain », justifie la directrice des partenariats et sponsorings du Paris Saint-Germain, Nicola Ibbetson. « Ce partenariat est une parfaite synergie, où chaque marque valorise l’autre, et ensemble, nous élèverons l’expérience PSG et Pernod Ricard vers de nouveaux sommets sur la scène internationale. »

« Ces dernières semaines, le monde entier a pu constater à quel point le sport est une affaire d’audace, de passion et de rassemblement ; des valeurs qui résonnent pleinement avec la vocation de Pernod Ricard, créateurs de convivialité. Avec ce partenariat avec le Paris Saint-Germain, nous souhaitons célébrer la beauté de l’union et de l’accomplissement, à travers la magie du sport. Nous soutiendrons le PSG et ses grandes ambitions pour les saisons à venir », poursuit, Philippe Guettat, vice-président exécutif en charge des marques.

Un partenariat mondial qui exclut toutefois la France

Si cette collaboration s’inscrit avant tout dans une démarche internationale, elle exclut néanmoins le marché français, conformément aux régulations locales en matière de publicité pour les spiritueux.