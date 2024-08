Arsenal: Une marque du groupe Pernod Ricard signe pour 3 M€/an

Arsenal ajoute Chivas à ses partenaires officiels.

Le club d’Arsenal en Premier League anglaise et Chivas Regal, marque de whisky écossais de luxe appartenant au groupe Pernod Ricard, viennent de sceller un partenariat pluriannuel. A compter de cet exercice 2024-2025, Chivas Regal devient le tout premier partenaire officiel du club londonien en matière de whisky.

Arsenal recrute Chivas comme partenaire en matière de whisky

Ce sponsoring inédit entre les deux marques est estimé à plus ou moins 3 millions d’euros annuels au bénéfice des Gunners. La collaboration prévoit notamment l’ouverture d’un bar exclusif au sein du stade Emirates. Il sera situé dans la zone Dial Square. Au-delà de la zone du stade Chivas Regal et Arsenal prévoient également de développer du contenu pour les supporters, en offrant notamment un accès exclusif aux coulisses du club et à ses joueurs. Des initiatives communautaires seront également mises en place tout au long de la collaboration.

« Ce partenariat va bien au-delà du whisky et du football ; il s’agit de redéfinir l’expérience du football pour les fans, que ce soit au Royaume-Uni ou ailleurs. Nous sommes impatients de dévoiler ce que nous avons prévu dans les mois à venir et de célébrer ensemble la saison 2024 de la Premier League », commente Nick Blacknell, le directeur marketing global de Chivas. « Chivas est une marque réputée pour ses liens culturels et communautaires, et ils partagent un état d’esprit toujours tourné vers l’avenir qui est si important pour les valeurs et l’ambition de notre club », ajoute Juliet Slot, la directrice commerciale d’Arsenal.

Une marque à la propriété du groupe français Pernod Ricard

Cette alliance intervient alors qu’Arsenal sort d’une saison 2023-24 prometteuse, ayant lutté pour le titre jusqu’à la dernière journée et assuré une place en Ligue des Champions. Chivas est la troisième marque de whisky écossais la plus vendue au monde et en 2023, le premier contributeur du groupe français de spiritueux, Pernod Ricard.