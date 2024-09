Mercato: Chelsea change aussi de PDG

De la direction aux joueurs rien ne dure au Chelsea FC depuis que Todd Boehly l’a repris avec ses associés.

Chelsea est décidément devenu un club pas comme les autres. Depuis que l’homme d’affaire américain, Todd Boehly, l’a repris à la suite de Roman Abramovich, le club des Blues se distingue par sa frénésie à tout changer dans son effectif, en recrutant à tout de bras quitte à faire déborder l’effectif. Il n’y a pas que les joueurs qui essuient tous ces changements, à la direction aussi les hommes en place tournent.

Jason Gannon nouveau patron de Chelsea

Ainsi Jason Gannon, jusqu’alors directeur des opérations (COO), a été promu au poste de Président et Directeur Général (PDG) du club londonien. Cette promotion fait suite au départ de Chris Jurasek, qui retourne à ses fonctions d’exécutif au sein de Clearlake Capital, co-propriétaire de Chelsea.Gannon, fort de plus de 15 ans d’expérience dans la gestion d’organisations sportives, aura la lourde tâche de superviser l’ensemble des activités du club. Il reportera directement au conseil d’administration.

D’autres changements à la direction des Blues

Avant de rejoindre Chelsea en octobre 2023, Gannon a occupé le poste de directeur général du SoFi Stadium et de Hollywood Park à Los Angeles, au sein de l’organisation Kroenke. « La combinaison unique de talent, d’expérience et de vision stratégique de Jason fera avancer le club alors que nous travaillons pour réaliser nos ambitions sur et en dehors du terrain », disent à son sujet les co-propriétaires de Chelsea, Todd Boehly, Behdad Eghbali et José E. Feliciano.

Cette réorganisation s’accompagne de deux autres promotions au sein de l’équipe dirigeante : James Bonington, avocat général du club depuis 10 ans, devient directeur juridique et des affaires corporatives, tandis que James Murray, ancien chef de cabinet, est promu directeur de la stratégie et des opérations commerciales.