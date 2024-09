Les budgets des clubs du Top 14 cette saison 2024-2025

Economiquement, les clubs du Top 14 se portent globalement bien et cela se traduit sur les performances sportives à l’échelle nationale et continentale.

La France de l’ovalie qui gagne et tout le rugby en profite. A l’échec, certes contrariant, des Bleus au Mondial à XV, s’est substitué cet été l’or olympique de la France à 7. Et déjà portée par des résultats remarquables des équipes du championnat de Top 14, la discipline s’est trouvée une idole nationale, en la personne d’Antoine Dupont.

Le Stade Toulousain franchit le seuil des 50 M€ de budget prévisionnel

Des stars dans un sport qui défend d’abord le collectif, d’aucuns y verront une hérésie. Mais c’est aussi la conséquence directe d’un intérêt croissant du public pour le rugby et par ricochet des recettes qui en découlent, à commencer par le nouveau contrat sur les droits TV signé par la Ligue nationale de rugby (LNR) avec le groupe Canal+, pour la période 2027-20232. Il est proche de 700 millions d’euros par an au total, en hausse de 14,6%.

Plus de visibilité TV, des résultats sportifs remarquables, des stades plus pleins que jamais et des sponsors forcément alertes, sont autant de facteurs qui expliquent la hausse des budgets prévisionnels des clubs du Top 14 saison 2024-2025, de +4,2% (à 471,907 millions d’euros), au cumul et que pour la première fois un club dépasse les 50 millions d’euros ; en l’occurence et c’est logique, le Stade Toulousain, champion de France mais aussi d’Europe en titre.

L’UBB dans la moyenne des clubs du Top 14 saison 2024-2025

Pour la majorité des équipes de ce nouvel exercice, les budgets sont en hausse ou se maintiennent, il n’y a qu’à Toulon (-1,8%) et au Racing 92 (-3,8%), que la baisse est notable. Cela faisant qu’en moyenne, le budget prévisionnel d’un club du Top 14, tel que nous l’avons appris à Sportune auprès de la Ligue nationale de rugby (LNR) s’élève à 33,708 millions d’euros, proche de l’UBB, le dauphin finaliste du Stade Toulousain au championnat 2024. Il est 4,2% supérieur d’une saison à l’autre.

Les budgets des clubs du Top 14 rugby saison 2024-2025

