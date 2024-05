Pour près de 700M€ Canal+ s’octroie 5 ans de plus les droits du Top 14 et de la Pro D2

Canal+ va rester le diffuseur exclusif du rugby français.

Le groupe Canal+ a remporté l’appel d’offres pour les droits audiovisuels du Top 14 et de la Pro D2 pour les saisons 2027 à 2032, s’assurant ainsi la diffusion exclusive des deux championnats français de rugby pour cinq années supplémentaires.

Des droits TV du Top 14 et de la Pro D2 en hausse de 14,7%

Ce nouveau contrat, d’un montant total de 696,8 millions d’euros, représente une augmentation de 14,7% par rapport aux droits actuels. Il permettra à Canal+ de continuer à diffuser l’ensemble des matchs de la saison régulière, les barrages, les demi-finales et les finales des deux championnats, ainsi que plusieurs magazines hebdomadaires et des programmes événementiels.

« Le succès de cet appel d’offres est le résultat de plusieurs années de construction et de choix politiques forts pour faire du Top 14 le championnat de référence du rugby mondial », se réjouit par communiqué, René Bouscatel le président de la LNR. « La progression des droits de la PRO D2 est également le signe de la dynamique de développement de ce championnat. L’engagement de la LNR et des clubs pour soutenir la formation, moderniser les stades, proposer une compétition de haut niveau, solidaire, avec du suspense toute la saison clôturée par le grand évènement des phases finales, continue à porter ses fruits. Cette attribution va bénéficier à l’ensemble du rugby français : le TOP 14, la PRO D2, le rugby amateur, la filière de formation et le XV de France. »

Si Canal+ ne veut pas du football français le rugby compte pouyr le diffuseur

A l’heure où les cousins du ballon rond cherche eux aussi à céder les droits de diffusion du football professionnel (un appel auquel le diffuseur du rugby se refuse de participer), l’augmentation des droits audiovisuels est une aubaine pour le rugby français, car elle va permettre à la Ligue d’accentuer la formation, le développement des infrastructures et l’organisation des compétitions.