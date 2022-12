PSG: Au coeur du Mondial, un sponsor s’offre Mbappé et Messi

Outre le PSG, le groupe Mengniu s’est offert les services individuels de Messi et Mbappé.

Ils sont l’un et l’autre des stars de ce Mondial 2022, qui se disputent en ce moment au Qatar. L’un avec l’équipe de France, l’autre celle de l’Argentine. Tous deux évoluent au même club du Paris Saint-Germain et c’est d’ailleurs par son prisme que l’on appris, aux derniers jours de novembre, que le groupe Mengniu, a recruté Kylian Mbappé et Lionel Messi, en tant qu’ambassadeurs.

Comme le PSG, Mbappé et Messi sont l’image de Mengniu

Mengniu est un producteur laitier basé en Chine, au bénéfice duquel le PSG est devenu un sponsor régional. Dans le communiqué d’annonce, il est indiqué que l’attaquant champion du monde en titre (au moins jusqu’au 18 décembre, et plus si affinités), et le septuple Ballon d’or « s’est engagé avec Lionel Messi et Kylian Mbappé, comme ambassadeurs de la marque ». Si La Pulga a promu une ribambelle de partenaires commerciaux, au cours de sa riche et longue carrière, c’est le huitième officiellement associé à Kylian Mbappé.

Un huitième sponsor actif pour Kylian Mbappé

L’international français ne manque pas de sollicitations, il a présentement Nike, Hublot, Dior, EA Sports, Oakley, Sorare, Panini, Mengniu, il a aussi été anciennement associé au spécialiste de la nutrition infantile, Good Goût et aux cosmétiques japonais, Bulk. Dernièrement, il s’est rapproché de Panini, dans le cadre d’un sponsoring régional, comme l’est celui avec Mengniu.