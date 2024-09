LOSC, 4e: les clubs qui ont gagné le plus d’argent net du mercato sur 10 ans dans le monde

Grâce à d’énormes plus-values sur quelques profils, le LOSC est le quatrième club de football dans le monde ayant tiré les plus gros bénéfices de l’activité du mercato sur les dix dernières saisons.

Portugal, Pays-Bas et France dominent le classement. Il y a une forme de logique et de reconnaissance sportive aussi, dans le classement publié ce samedi par le CIES, des clubs qui ont gagné le plus d’argent net du mercato sur dix ans. Il pointe les meilleures nations en matière de formation des footballeurs, au premier rang desquelles, ici, le Portugal d’un certain Cristiano Ronaldo.

Le Benfica fait référence en matière de trading positif

Le SL Benfica se distingue nettement en tête de ce classement avec un bilan net positif de 816 millions d’euros, sur la période 2015-2024. Le club portugais s’est forgé une solide réputation en formant des jeunes joueurs de talent, qu’il revend par la suite à prix d’or. Les cas de João Félix, Enzo Fernández ou encore Darwin Núñez illustrent cette politique économique rigoureuse.

Derrière Benfica, deux autres clubs en dehors des cinq grands championnats européens, l’Ajax Amsterdam (+473 millions d’euros) et le RB Salzbourg (+401 millions d’euros), complètent le podium, confirmant l’efficacité de leurs modèles de formation et de revente.

Losc, AS Monaco et OL sont dans le top 20 international

Le LOSC Lille, premier club des cinq grands championnats dans ce classement, doit peut-être plus sa place à ses fulgurances récentes en matière de trading de joueurs. L’équipe nordiste, avec des cessions notables comme celles de Victor Osimhen ou Nicolas Pépé, a su tirer parti de sa politique de recrutement axée sur des jeunes joueurs à fort potentiel, qu’elle revend avec d’importants bénéfices. L’AS Monaco pointe aussi non loin dans le top 20, avec des bénéfices net à 305 millions, parce qu’elle a pouponné d’énormes talents, dont le meilleur exemple est Kylian Mbappé. C’est la même chose pour l’OL, véritable référence nationale voire mondiale sur la formation ; les Benzema, Lacazette, Fekir, Umtiti, Tolisso, Barcola et tant d’autres ont tous fait leur apprentissage entre les murs des Gones.

Classement des clubs qui ont gagné le plus d’argent net du mercato sur dix ans

20. Fluminense FC (BRA) = +186 M€

19. Shakhtar Donetsk (UKR) = +190 M€

18. SE Palmeiras (BRA) = +194 M€

17. Olympique Lyonnais (FRA) = +196 M€

16. Athletico Paranaense (BRA) = +200 M€

15. Atalanta BC (ITA) = +206 M€

14. Udinese Calcio (ITA) = +208 M€

13. KRC Genk (BEL) = +211 M€

12. FC Nordsjælland (DEN) = +219 M€

11. AZ Alkmaar (NED) = +224 M€

10. PSV Eindhoven (NED) = +250 M€

9. Dinamo Zagreb (CRO) = +255 M€

8. SC Braga (POR) = +279 M€

7. FC Porto (POR) = +296 M€

6. AS Monaco (FRA) = +305 M€

5. Sporting CP (POR) = +345 M€

4. LOSC Lille (FRA) = +391 M€

3. RB Salzburg (AUT) = +401 M€

2. AFC Ajax (NED) = +473 M€

1. SL Benfica (POR) = +816 M€