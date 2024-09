C’est reparti pour une saison en championnat de Top 14.

À l’ouverture ce samedi de la saison 2024-2025 du Top 14, les pronostics des bookmakers esquissent les contours d’une compétition qui s’annonce palpitante. Comme souvent ces dernières années, et eu égard à son (large) succès en finale du dernier championnat, Toulouse émerge en tant que grand favori, avec une avance confortable sur ses poursuivants.

Toulouse largement favori à la 1re place, derrière c’est plus ouvert

Le peloton de tête se dessine avec La Rochelle, l’Union Bordeaux-Bègles, le Racing 92 et Toulon, formant un groupe de prétendants solides au titre. Ces équipes, habituées des phases finales, devraient à nouveau jouer les premiers rôles. Un groupe intermédiaire, composé notamment du Stade Français Paris, de Montpellier et de Clermont, se profile comme des outsiders capables de bousculer la hiérarchie. Leur expérience et leur potentiel en font des candidats crédibles pour les places qualificatives. Cela augure aussi d’une saison plus confortable pour le MHR qui a frisé la correctionnelle au dernier championnat.

Une saison compliquée s’annonce pour le promu et novice RC Vannes

En bas de tableau, plusieurs équipes semblent promises à une lutte pour le maintien. Parmi elles, Pau, Bayonne et Perpignan devront redoubler d’efforts pour éviter la relégation. Vannes, le promu de la saison qui découvre l’élite de l’ovalie, fait figure de petit poucet avec les cotes les plus élevées.

Ce que sera le classement final du Top 14 saison 2024-2025*

Toulouse = cote à 2

La Rochelle = cote à 4,75

Union Bordeaux-Bègles = cote à 8,50

Racing 92 = cote à 9

Toulon = cote à 10

Stade Français = cote à 15

Montpellier = cote à 30

Clermont = cote à 30

LOU Rugby = cote à 40

Castres = cote à 50

Pau = cote à 50

Bayonne = cote à 100

Perpignan = cote à 100

Vannes = cote à 500

*A la question : quel club remportera la phase régulière du championnat ?