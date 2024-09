Les 10 joueurs les mieux payés de la Serie A 2024-2025*

En Serie A, la Juventus et l’Inter dominent la hiérarchie des salaires.

La fin du mercato désormais sifflée en Italie, les effectifs sont désormais figées, de même que les positions des joueurs les mieux payés. Cette hiérarchie des salaires, publiée par Calcio e Finanza, met en lumière un écart salarial significatif entre les meilleurs clubs et le reste des équipes. En effet, les 25 joueurs les mieux payés cumulent un total de 135 millions d’euros nets, représentant environ 20,7 % du total des salaires versés dans la ligue, estimé à 652 millions d’euros.

Vlahovic avec la Juventus numéro un sur la fiche de paie

Sans surprise, c’est la Juventus qui place le joueur le mieux rémunéré de Serie A : l’attaquant serbe Dusan Vlahovic avec un salaire net annuel de 12 millions d’euros. Il est suivi par deux joueurs clés de l’Inter, Lautaro Martinez (9 millions d’euros) et Hakan Calhanoglu (6,5 millions d’euros). Ces trois joueurs forment le trio de tête d’un classement où la Juventus et l’Inter occupent la majorité des places.

Pour trouver un joueur hors de ces deux clubs historiques, il faut se tourner vers Romelu Lukaku, désormais à Naples, qui perçoit 6 millions d’euros nets, se classant à la sixième place. Lukaku est le seul à rompre l’hégémonie des deux géants de Milan et de Turin dans le top 10.

Du côté de l’AC Milan, Rafael Leao est le joueur le mieux payé avec un salaire de 5 millions d’euros, un montant identique à celui de plusieurs stars de la Juventus comme Arthur et Gleison Bremer. Les joueurs de la capitale italienne, quant à eux, se font plus discrets dans ce classement, avec Leandro Paredes (4,5 millions d’euros) et Evan Ndicka (4 millions d’euros) comme seuls représentants de l’AS Rome dans le top 25.

Des écarts significatifs entre les clubs les plus riches et les autres

Cette distribution des salaires reflète les ambitions et les moyens des grands clubs, en particulier la Juventus et l’Inter, qui ont fait des investissements massifs pour attirer et conserver des talents internationaux, souvent grâce aux avantages fiscaux du Decreto Crescita. Ce dispositif fiscal allège les charges des clubs italiens en favorisant le recrutement de joueurs étrangers, ce qui a permis à plusieurs d’entre eux d’intégrer ce classement.

Les 10 joueurs les mieux payés de la Serie A 2024-2025*

10=. Rafael Leao (Milan) = 5 M€

10=. Arthur (Juventus) = 5 M€

10=. Gleison Bremer (Juventus) = 5 M€

9. Alessandro Bastoni (Inter) = 5,5 M€

8. Romelu Lukaku (Napoli) = 6 M€

7=. Marcus Thuram (Inter) = 6 M€

6=. Nicolò Barella (Inter) = 6,5 M€

6=. Hakan Calhanoglu (Inter) = 6,5 M€

2. Lautaro Martinez (Inter) = 9 M€

1. Dusan Vlahovic (Juventus) = 12 M€

*Salaires exprimés en net avant impôt

